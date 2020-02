Bochum. Nach dem Fußballspiel zwischen dem VfL Bochum und dem Hamburger SV am Montag wurden zwei Männer aus Solingen unweit des Stadions beraubt.

Bochum: Fußball-Fans nach VfL-Spiel ausgeraubt

Zwei junge Männer aus Solingen (22, 23 Jahre) wurde am Montag (3. Februar) auf einem Parkplatz in der Nähe des VfL-Stadions beraubt. Die beiden waren nach aktuellem Kenntnisstand gegen 22.30 Uhr nach dem Fußballspiel des VfL gegen den Hamburger SV auf dem Heimweg vom Stadion zum Parkplatz, der in der Nähe der JVA liegt.

Als sie an einer größeren Personengruppe vorbei liefen, gingen mehrere Personen aus dieser Gruppe auf die Solinger los und attackierten sie. Bevor beide weglaufen konnten, raubte einer der Unbekannten die Umhängetasche des 22-Jährigen mit dessen Mobiltelefon. Die Unbekannten sind etwa 20 Jahre alt und nach Angaben der Zeugen aufgrund der Kleidung vermutlich Anhänger des VfL Bochum. Die beiden Solinger blieben unverletzt. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum

Ein Mann hat nach Angaben der Polizei diese Personengruppe vor dem Vorfall gefilmt. Er und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234/ 9 09 81 05 bei der Polizei zu melden.