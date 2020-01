Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall in Bochum am Dienstag (21.) lebensgefährlich verletzt. (Symbolfoto)

Bochum. Lebensgefährlich verletzt wurde ein 75-jähriger Fußgänger in Bochum. Er lag plötzlich am Wertstoffhof an der Schattbachstraße auf der Erde.

Bochum: Fußgänger (75) schwebt in Lebensgefahr

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde ein 75-jähriger Fußgänger am Dienstag (21.), gegen 17.20 Uhr, auf der Schattbachstraße in Bochum aufgefunden. Noch rätselt die Polizei darüber, was sich genau dort in Höhe des USB-Wertstoffhofes ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, stellt sich das Ereignis bisher folgendermaßen dar. Ein Auto, dessen Fahrer bekannt ist, fuhr rückwärts aus einer Parkbox am Wertstoffhof an der Schattbachstraße in Laer. Ein Zeuge beobachtete dies. Als der Wagen weiter in Richtung Alte Wittener Straße fuhr, bemerkte der Zeuge einen am Boden liegenden Mann.

Der lebensgefährlich am Kopf verletzte 75-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Zeuge gab an, den Mann kurz zuvor dabei beobachtet zu haben, wie er zu Fuß die Schattbachstraße in Richtung Wertstoffhof überquerte.

Polizei sucht nun dringend Zeugen

Bisher ist nicht bekannt, ob dieser Mann vom Auto erfasst worden ist oder es überhaupt zu einer Kollision gekommen ist. Es sei bislang nicht auszuschließen, dass der Fußgänger die Verletzungen auf andere Weise erlitten hat. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat, 0234/ 909-5206, zu den Geschäftszeiten entgegen.