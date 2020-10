Bochum: Gasversorgungsleitung beschädigt - Feuerwehreinsatz

Weil eine Gasversorgungsleitung in Bochum-Weitmar beschädigt wurde, kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr. Der betroffene Bereich wurde gesperrt.

Ein Bagger hat bei Tiefbauarbeiten am Mittwoch (21. Oktober) eine Gasversorgungsleitung in der Hermann-Bittner-Straße in Bochum-Weitmar beschädigt. Gegen 11.21 Uhr ging bei der die Meldung ein, teilt diese mit. Sie sei sofort mit einem Löschzug und weiteren Sonderfahrzeugen zur Einsatzstelle ausgerückt.

Betroffener Bereich wurde weiträumig abgesperrt

Die Feuerwehr sperrte den Bereich des Gasaustrittes weiträumig ab und stellte vorsorglich Löschmittel bereit. Mitarbeiter der Stadtwerke Bochum konnten schnell abschiebern, wodurch kein Gas mehr nachströmte. Nach circa einer Stunde konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle den Stadtwerken übergeben.

