Bochum: Geldautomatenbande sprengt in Brenschede Tresor auf

in ohrenbetäubender Knall weckt in der Nacht zum vergangenen Samstag (18.) viele Anwohner im Kirchviertel in Bochum-Brenschede auf. Unbekannte Täter haben dort den Geldautomaten der SB-Filiale der Deutschen Bank an der Brenscheder Straße aufgesprengt. „Es hat geknallt, als ob eine Bombe explodiert. Und ich weiß was laut ist, ich war bei der Bundeswehr und dort bei der Artillerie“, sagt ein Bewohner des Hauses.

Explosion: Schwere Tür durchschlug eine Wand

Der Mann und seine Ehefrau stehen wie die anderen Bewohner noch sichtlich unter dem Schock der Ereignisse. Kein Wunder, denn die wohl über 100 Kilogramm schwere Rückwand-Tür des Geldautomaten durschlug locker eine Wand aus mehren Rigipsplatten und landete direkt im Ankleidezimmer der Ehefrau des Bewohners.

Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn dort jemand direkt im Zimmer geschlafen hätte. „Ich kann seitdem nicht mehr in meinem Bett schlafen“, erzählt sie.

Der Knall hatte die Eheleute, die nur wenige Meter entfernt von dem Ankleidezimmer schlafen, unsanft geweckt. „Ich hab’ nach dem Knall sofort gesagt, dass da jemand den Automat gesprengt hat“, versicherte der Hausbewohner. Nach dem Knall zog feiner Staub durch die Wohnung der Eheleute.

Im Ankleidezimmer hat die Stahltür die Rigips-Wand regelrecht zerfetzt. Insgesamt leben sieben Personen in dem Gebäude, zwei Ehepaare und drei Studenten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Gebäude ist jedoch hoher Sachschaden entstanden. „Doch das hätte anders ausgehen können“, sagt eine Zeugin.

Polizei und Feuerwehr sind am frühen Samstagmorgen, wenige Minuten nach dem Knall, mit starken Kräften vor Ort. Auch ein Polizeihubschreiber steigt auf und sucht die Gegend ab. Bislang, so teilt die Polizei mit, fehlt von den Tätern allerdings jede Spur. Auch zur Höhe der Beute gibt es keinerlei Angaben.

Plötzlich ging die Heckklappe auf

Bisher wissen die Ermittler immerhin, dass es vier Männer gewesen sein sollen, die sich gegen 4.05 Uhr an dem Automaten zu schaffen machten. Zeugen beobachteten, wie die Unbekannten mit quietschenden Reifen in einem dunklen, offenbar groß motorisierten Fahrzeug davonrasten.

Aus „technischen Gründen“ bleibt die Filiale geschlossen. So steht es auf einem Zettel, an der abgeklebten Schaufensterscheibe der Bank. Foto: Michael Weeke/WAZ

Zeugen beobachteten auch, wie sich auf der Flucht plötzlich die Heckklappe des Fahrzeugs, möglicherweise ein Kombi, geöffnet hat. Ein Gegenstand sei auf die Straße gefallen. In Höhe des Kreisverkehrs im Kirchviertel stoppte der Wagen, jemand stieg aus, um die Klappe zu schließen. Die Insassen hätten sich nach WAZ-Informationen in türkischer oder arabischer Sprache unterhalten. Darauf sei der Wagen über die Brenscheder Straße in Richtung Markstraße davongerast.

Polizei Bochum bittet um Hinweise

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234/ 909-4135 und 0234/ 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.