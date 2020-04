Bochum: Getränke-Lieferdienst erspart das Kistenschleppen

Bochum In Bochum gibt es einen neuen Getränke-Lieferservice mit dem Motto „Mehr als gewohnt“. Insbesondere GWV-Mitglieder profitieren von dem Angebot.

Der Gemeinnützige Wohnungsverein zu Bochum (GWV) bietet in Kooperation mit der Getränkefachgroßhandlung Johannes Jacobi GmbH einen Getränke-Lieferservice an. Unter dem Motto „Mehr als gewohnt“ soll das lästige Kistenschleppen abgenommen werden. Besonders GWV-Mitglieder profitieren.

„Getränke braucht jeder und für die Beschaffung ist meist ein Auto notwendig. In Zeiten der Parkplatznot vor der eigenen Tür, des demografischen Wandels und besonders aktuell in der Corona-Situation gewinnt das Thema Lieferdienst gerade bei der Getränkebeschaffung zunehmend an Bedeutung“, erläutern Christian Knibbe und Micha Heimbucher vom Vorstand der Genossenschaft die Idee hinter dem neuen Service-Angebot.

Bochum: Lieferservice soll Getränke nach Corona wieder bis in die Wohnung liefern

Die Getränke sollen nach der Corona-Krise bis dahin gebracht werden, wo es der Kunde wünscht. Derzeit liefert das Unternehmen ohne direkten Kundenkontakt vor die Wohnungstür. Geliefert wird in ganz Bochum und das Leergut wird auf Wunsch ebenfalls mitgenommen. Die Preise pro Kasten entsprechen den aktuellen Verkaufs- und Angebotspreisen im Getränke Jacobi-Abholmarkt.

