Bochum: Gruppe entwickelt Bürgerempfehlungen für Plastik

Kann Kunststoff ökologisch eingesetzt werden? Um diese Frage geht es am Samstag, 7. März, in einem Workshop der Ruhr-Universität.

Bochum. Die Forschungsgruppe „Plastikbudget“ aus Bochum will Empfehlungen zum Umgang mit Plastik entwickeln. Am Samstag (7. März) geht es um Plastik.

Ein ökologischer Einsatz von Kunststoff – kann das gehen? Um diese Frage geht es am Samstag, 7. März, von 12 bis 16 Uhr in der Ruhr-Universität, Wasserstraße 223, in Bochum. In einem Workshop will die Forschungsgruppe „Plastikbudget“ Empfehlungen für Bürger entwickeln, mit dem Ziel, diese in die Bundespolitik einzuspeisen.

Mit dabei sind drei Experten: Michael Hillebrand von Plastics Europe, Jürgen Bertling vom Fraunhofer Institut und Stefan Schweiger von der Ruhr-Universität. Die Teilnehmer sprechen darüber, wie sie sich einen anderen Umgang mit Kunststoffen vorstellen und wollen daraus eine Bürgerempfehlung entwickeln.

Drei weitere Workshops in Gelsenkirchen, Münster und Castrop-Rauxel

An den drei anderen Samstagen im März organisiert die Forschungsgruppe Workshops zu den Themen „Plastik im Sport“, „Reifenabrieb auf deutschen Straßen“ und „Plastik(müll) in Heim und Garten“ in Gelsenkirchen, Münster und Castrop-Rauxel.

Die Teilnahme ist kostenlos, Essen und Getränke werden gestellt. Da die Plätze begrenzt sind, bitten die Veranstalter um Anmeldung unter stefan.schweiger@rub.de.