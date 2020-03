Bochum hält zusammen – und schickt Videos in die Quarantäne

Bochum. Wegen des Coronavirus bleiben viele Menschen zu Hause. Die WAZ hat Künstler gebeten, uns Grüße zu schicken. Und unsere Leser brauchen wir auch.

Bochum, wir halten zusammen! Während das Coronavirus das Bermudadreieck und Ruhrpark dicht gemacht hat, Kitas und Schulen geschlossen sind und das öffentliche Leben immer mehr beschränkt wird, sehen die Bochumerinnen und Bochumer einer möglicherweise langen Zeit in Quarantäne entgegen.

Das Glas Wein mit Freunden, der Spaziergang mit Oma und Opa durch den Tierpark: Gestrichen. Bleiben Sie zu Hause! Dieser Appell gilt. Denn mit möglichst wenig Sozialkontakten soll die Kurve der neuen Infektionen nur langsam steigen – und unsere Krankenhäuser, die Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger nicht mit einer Masse an Schwerkranken überfordert werden.

Appell: Bleiben Sie zu Hause – wir schicken Unterhaltung ins Wohnzimmer

Doch was, wenn Ihnen in der Quarantäne schon nach wenigen Tagen die Wohnzimmerdecke auf den Kopf fällt? Wenn die Kinder durchdrehen, weil auch der Spielplatz geschlossen ist und man selber nur von Küche zum Schlafzimmer tigert?

Bochum Bochum hält zusammen – auch musikalisch Aber nicht nur die WAZ-Redaktion ruft in diesen Tagen zur Solidarität untereinander auf. Im Nachrichtendienst Whatsapp kursiert ein Aufruf an alle Bochumer, dass sie sich am Abend um 21 Uhr auf ihre Balkone und an ihre Fenster stellen und Herbert Grönemeyers „Bochum“ spielen sollen. „Lasst uns ein Zeichen setzen für alle, die nicht zu Hause bleiben können. Für die Menschen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten“, heißt es dort. Die erste Aktion dieser Art war für den Donnerstagabend geplant. Ähnliche Aktionen hatte es zuvor im vom Coronavirus schwer betroffenen Italien und auch in China gegeben. Dort hatten sich Menschen von Balkonen und geöffneten Fenstern aus mit Musik Mut zugesprochen.

Nun, liebe Leserinnen und Leser, sind Sie gefragt! Wir suchen kleine unterhaltsame Videos für die lange einsame Zeit in Quarantäne. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie kennen eine Bastelei, die Kinder stundenlang beschäftigt? Wissen, wie Sie sich auch ohne Fitnessstudio fit halten? Kennen einen Zaubertrick, haben Buchtipps oder ein einfaches Quarantänerezept fürs Mittagessen?

Dann melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns Ihre Idee und eine Telefonnummer von Ihnen unter dem Stichwort „#wirhaltenzusammen“ an redaktion.bochum@waz.de oder per Post an die Huestraße 17-19, 44787 Bochum. Wir melden uns bei Ihnen und freuen uns auf viele kreative Ideen.

Und damit Sie ein wenig Inspiration haben, haben wir unter dem Motto #wirhaltenzusammen hat die WAZ Künstler aus Bochum gebeten, uns Grüße aus der – und in die Quarantäne zu schicken. Viele der Künstler stehen derzeit selber vor großen existenziellen Nöten, denn schließlich sind auch ihre Shows und Auftritte wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt.

Kult-Reinigungsfachkraft, Puppenspieler und Schauspielerin sind schon dabei

Trotzdem waren auch sie bereit, den Bochumerinnen und Bochumern Mut zuzusprechen und sie ein wenig vom Alltag abzulenken. In Ihrem Wohnzimmer – der Küche oder dem Schlafzimmer – treten nun auf (die Videos veröffentlichen wir an dieser Stelle in den kommenden Tagen):

Moderator, Comedian und Schauspieler Helmut Sanftenschneider

Schauspielerin Maria Wolf ,

, Kabarettistin und Kult-Reinigungsfachkraft Waltraud Ehlert

Lurch, der Frosch vom Puppentheater „Wilde Hummel“.

Und noch mehr Künstler und andere bekannte Bochumer sind für unsere Aktion angefragt. Wir wollen Ihnen in diesen Tagen mit den kleinen Videobotschaften den Alltag in der Quarantäne erleichtern – ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern.

