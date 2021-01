Bochum: Händler setzen Lieferservice bis Ende Januar fort

Bochum "Bochum bringt's", heißt es seit Dezember in der City. Die Resonanz ist mäßig. Der Lieferservice wird aber fortgeführt - vorerst, wie es heißt.

Trotz schwacher Nachfrage halten die Einzelhändler in der Bochumer Innenstadt an ihrem neu eingerichteten Lieferservice fest. "Wir machen mindestens bis zum 31. Januar weiter", kündigt Christina Wiciok, Geschäftsführerin der Interessen- und Werbegemeinschaft IBO, nach einer Vorstandssitzung in dieser Woche an.

"Bochum bringt's", heißt es seit Mitte Dezember in der Innenstadt. Elektro-Transporter der Bochum Firma e-cargo liefern die Bestellungen im gesamten Stadtgebiet aus. Ein leerstehendes Ladenlokal an der Huestraße diente bisher als Logistikzentrum für die 16 teilnehmenden Händler.

Lieferservice: Sammelstelle wechselt in die Uhle

Die Hoffnung war groß, ebenso wie das Lob der Kunden, die den Service nutzen. Doch die Resonanz blieb sowohl im Weihnachtsgeschäft als auch zum Jahreswechsel deutlich hinter den Erwartungen zurück. "Dennoch setzen wir den Service vorerst fort", erklärt Christina Wiciok. Auch E-cargo bleibe am Ball. IBO will nochmals an seine 125 Mitglieder appellieren, mit einzusteigen. Um Mietkosten zu sparen, wechselt die Sammelstelle ins ehemalige Restaurant Uhle am Dr.-Ruer-Platz

Wer den lokalen Lieferdienst in Anspruch nehmen und den Handel im Lockdown unterstützen will, findet alle "Bochum bringt's"-Läden und weitere Infos im Internet auf www.wirbleibenbochumtreu.de.

Besonderheit beim Elektronikmarkt

IBO-Geschäftsführerin Christina Wiciok weist auf eine Besonderheit bei Saturn hin. Online-Bestellungen werden über den eigenen Lieferdienst der Elektronikkette abgewickelt. Wer den Bochumer Bring-Service als Saturn-Kunde ankurbeln möchte, bestellt per Telefon oder E-Mail.

