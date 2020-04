Bochum: Hausmeister Klopotek spielt "Steigerlied" neu ein

Bochum Der Bochumer Entertainer Anton Klopotek ist auf Ruhrpott-Lieder spezialisiert. Als Unterhaltung in Corona-Zeiten belebt er das "Steigerlied" neu.

Wolfgang André alias "Hausmeister Anton Klopotek“ aus Bochum-Wattenscheid ist auf Lieder "aussem Pott" spezialisiert. Nun hat er eine beschwingte Fassung des "Steigerlieds“ in zeitgemäßem Sound aufgenommen.

Wie kam es zu der Neueinspielung?

Anton Klopotek: Mit immer weiter steigender Beliebtheit, gerade in dieser nicht einfachen Zeit, hören und singen die Menschen im Ruhrgebiet das "Steigerlied". Seit Wochen erlebt unsere „Hymne“ einen ungewöhnlichen Boom. Überdies ist „Glück auf!, Glück auf!“als Lied der Bergleute nun auch UNESCO-Kulturerbe. Da lag die Idee, den alten Song neu aufzunehmen, auf der Hand!

Wie klingt der Mix?

Klar war, dass die Aufnahme nicht "wie von gestern" klingen sollte, sondern in einem zeitgemäßen, aktuellen Sound. Deshalb präsentiere ich eine mit modernen, rhythmisch-musikalischen Elementen versehene Produktion. Als ehemalige Bergmann, aber auch als Entertainer und Ruhrpottbarde, lasse ich es dabei an gebührendem Respekt und an Wertschätzung nicht fehlen. Immerhin ist das Kult-Lied bereits über 300 Jahre alt.

Und international sind Sie auch noch...

Ja. Denn erst-und einmalig gibt es nun auch eine Fassung des "Steigerlieds" in englischer Sprache. Somit wird unser „Glück auf!“ in Zukunft auch für die Kumpel in Wales, Irland und Schottland zu hören sein. Als "Good luck! Good luck!"

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier