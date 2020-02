Bochum: Historischer Jahrmarkt feiert die Cranger Kirmes

Der Historische Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle in Bochum geht in den Endspurt – mit einem Bergfest Cranger Kirmes.

Bochum. Der historische Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle in Bochum geht in den Endspurt – und feiert die Cranger Kirmes. So viel kostet der Eintritt.

Endspurt für den Historischen Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle in Bochum: Zum vorerst letzten Mal sollen sich am Wochenende (28. Februar bis 1. März) jeweils ab 11 Uhr in der Industrie-Kulisse die historischen Karussells drehen. Tausende Besucher hätten den Jahrmarkt an den vergangenen beiden Wochenenden besucht, heißt es vom Veranstalter.

Den Auftakt fürs Wochenende bildet das erstmalig stattfindende „Bergfest Cranger Kirmes“ am Freitag, 28. Januar. Schlagersänger Frank Lindner soll gemeinsam mit der 2night Partyband ab 18 Uhr für Crange-Stimmung in der Jahrhunderthalle sorgen. „Mit typischen Kirmes-Leckereien und einem kühlen Getränk vergeht die Zeit bis zum größten Volksfest Deutschlands gleich viel schneller“, heißt es vom Veranstalter.

Der Eintritt zum 13. Historischen Jahrmarkt kostet inklusive der Nutzung aller Fahrgeschäfte 19,50 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren. Kinder unter zwei Jahren sind frei. Eintritt für Kinder: 7,50 Euro (drei bis fünf Jahre), 14,50 Euro (sechs bis zwölf Jahre). Ein Familienticket (zwei Erwachsene und drei Kinder) kostet 59,50 Euro.

Für das Bergfest Cranger Kirmes bezahlen Erwachsene 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre 12,50 Euro.

Mehr Informationen gibt es auf www.jahrhunderthalle-bochum.de