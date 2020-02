Bochum: Hund misshandelt – Täter zu Sozialstunden verurteilt

Bochum. Ein 21-Jähriger hatte einen Hund in Bochum misshandelt. Er warf ihn durch Autofenster. Wegen Tierquälerei wurde er vom Amtsgericht verurteilt.

Ein 21-Jähriger ist am Dienstag wegen Tierquälerei vom Amtsgericht zu sechs Monaten „Betreuungsweisung“ verurteilt worden. Das ist eine engmaschige Lebensberatung und Kontrolle durch das Jugendamt. Zudem muss er 40 Sozialstunden ableisten.

Der Hund soll während des Vorfalls in Bochum starke Schmerzen erlitten haben

Ihm wurde vorgeworfen, er habe am 21. April vergangenen Jahres einen Beagle etwa 15 Meter an den Ohren getragen und ihn durch das offene Fahrerfenster eines Autos geworfen. Ein Freund des Angeklagten soll am Steuer gesessen haben.

Der damals 20-jährige soll daraufhin um das Fahrzeug herumgegangen sein und dem Hund, der sich angeblich auf der Beifahrerseite im Fußraum befand, drei bis fünf Tritte versetzt haben, woraufhin der Hund laut aufjaulte.

Nachdem ein Anwohner, der den Vorfall gemeinsam mit seiner Frau und seiner Nichte von seinem Balkon aus beobachtete, den Angeklagten anschrie, er solle aufhören, soll dieser auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs eingestiegen und das Auto davongefahren sein.

Angeklagter legte Teilgeständnis ab

Im Prozess bestritt der Angeklagte diesen Tatvorgang zunächst gänzlich. Nachdem die Aussage eines Zeugen, der den Angeklagten unterstützte, sich als falsch erwies, legte der heute 21-Jährige über seinen Verteidiger schließlich ein Teilgeständnis ab. Er räumte ein, den Hund an den Ohren getragen und in das Auto geworfen haben. Die Tritte bestritt er weiterhin. Der Hund habe lediglich gejault, weil er gegen einen der Autositze geriet.

Der Hund hatte einem weiteren Freund des Angeklagten gehört. Dieser war mit dem Tier im und am Auto unterwegs, dann lief es aber weg. Dann fing er es wieder ein – und misshandelte es. Der Verteidiger sagte, sein Mandant sei mit dem Hund „überfordert“ gewesen.

