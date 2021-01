Bochum: Impf-Chaos - Was jetzt für Senioren wichtig ist

Bochum Der Ärger über das Chaos bei den Anmeldungen für die Corona-Impfungen ist groß. Die WAZ versucht, Antworten auf die wichtigsten Fragen zu geben.

Die Anmeldungen für die Corona-Schutzimpfungen hinterlassen Tausende Senioren in Bochum nach wie rat- und hilflos. Zahlreiche WAZ-Leser äußern in Anrufen und E-Mails ihre Wut und ihr Unverständnis über das Impf-Chaos der ersten Tage. Die WAZ versucht, alle Anfragen zu bündeln. Hier sind die Informationen, die - Stand Donnerstag - als gesichert gelten dürfen.

Ich komme als über 80-Jährige(r) oder Angehöriger weder an der Telefon-Hotline 0800/116 117 02 noch im Internet auf www.116117.de durch. Was ist zu tun?

"Haben Sie Geduld, es wird besser", versichert die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). "Das System entspannt sich", sagt Bezirksleiter Dr. Eckhard Kampe. Zumindest an der Telefon-Hotline seien die Erfolgsaussichten inzwischen gut - was etliche WAZ-Leser nach -zig vergeblichen Versuchen nicht bestätigen.

Gibt es für die rund 15.000 Senioren, die bisher keinen Termin haben, noch ausreichende Impf-Angebote in Bochum?

"Selbstverständlich", beruhigen die Kassenärzte. Pauschale Aussagen von Callcenter-Mitarbeitern, wonach das Bochumer Impfzentrum bis Ende März "dicht" ist, seien falsch. "Richtig ist und bleibt: Das Anmeldeverfahren ist ein rollierendes System. Täglich werden neue Termine eingestellt. Die reichen derzeit bis Ende März", erläutert Kampe. Wer das Glück hat, zum "richtigen" Zeitpunkt anzurufen oder auf dem Online-Portal zu sein, könne durchaus auch noch im Februar an der Reihe sein. "Niemand geht leer aus."

Corona-Impfungen: Es lohnt sich auch am Wochenende

Angeblich werden erst ab dem nächsten Montag wieder Termine für Bochum vergeben. Das haben WAZ-Leser an der Hotline gehört. Stimmt das?

"Nein", betont die KVWL. Siehe oben: Weil ständig neue Termine freigeschaltet werden, lohne es sich, auch am Freitag sowie am Wochenende anzurufen oder ins Netz zu gehen. Ab Woche 3 soll sich diese Zahl verdoppeln.

Sind auch Anmeldungen in anderen Impfzentren möglich?

"Anfangs wurde das akzeptiert, etwa für Dortmund oder Herne", sagt Eckhard Kampe und bestätigt einen entsprechenden WAZ-Bericht. Um ein Durcheinander bei den Buchungen zu vermeiden, können sich die Bochumer jetzt aber ausschließlich für das Impfzentrum im Ruhrcongress anmelden.

Kann sich ein Ehepaar gemeinsam einen Termin holen?

Nein. Jeder Ehepartner benötigt laut KVWL einen eigenen Termin. Ein offensichtlicher Systemfehler, über den viele WAZ-Leser erbost sind.

Kassenärzte: Fehler sind behoben

Senioren berichten, zwar einen Termin für die Erst-, nicht aber für die Zweitimpfung bekommen zu haben.

Die KVWL bittet: Versuchen Sie es nicht erneut. Der Termin für die Zweitimpfung (ca. drei Wochen später) werde bei der Erstimpfung im Ruhrcongress genannt.

Ich warte auf die Mail-Bestätigung für meinen Ersttermin. Kommt die noch?

Gelegentlich landen die Termin-Bestätigungsmails im Spam-Ordner. Deshalb: Auch diesen Ordner im Blick behalten.

Was sagen die Organisatoren zu dem ganzen Wirrwarr?

„Wir haben in den vergangenen Tagen mit sehr vielen großen und kleinen Problemen zu kämpfen gehabt und es läuft sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch nicht alles so, wie wir es uns wünschen würden", erklärt erklärt Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL. "Die gute Nachricht: Mittlerweile sind die Fehler behoben." Was manche WAZ-Leser stark bezweifeln dürften...

UCI-Kino bietet sich für Impfungen an

Gibt es Unterstützung?

Das UCI-Kino im Ruhrpark bietet sich den Gesundheitsbehörden als zusätzlicher Standort für Impfungen (in Bochum sind es bisher 11.598) an. verfüge über Platz, eine ausreichende Belüftung, Gefrierschränke, Parkplätze und eine gute ÖPNV-Anbindung, heißt es. Bedarf dürfte es vorerst aber nicht geben: Die aktuelle Impf-Kampagne krankt nicht an Infrastruktur, sondern einzig an den Engpässen bei den Impfstoffen.

