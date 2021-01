Bochum: Inzidenz sinkt - aber mehr Patienten in Kliniken

Bochum Die Stadt Bochum meldet am Montag einen weiteren Corona-Todesfall. Derweil steigt die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken deutlich an.

Erneut meldet die Stadt Bochum einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Im St.-Josef-Hospital starb eine 90-jährige Seniorin an Covid-19 - so wie zuvor bereits 71 Patienten. Hinzu kommen 39 Bochumerinnen und Bochumer, die zwar nicht an, aber mit dem Virus gestorben sind.

Derweil geht der Inzidenzwert in Bochum leicht zurück. Am Montag lag er bei 121,2 (Vortag 122,5). Binnen 24 Stunden verzeichnete das Gesundheitsamt sieben neue Ansteckungen - was aber auch an den an Wochenenden vergleichsweise geringen Testungen liegen dürfte.

Corona in Bochum: Aktuell 741 Infizierte

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich auf 9170. Davon gelten 8318 Frauen und Männer als genesen. Aktuell verzeichnet die Stadt 741 Infizierte: 126 weniger als am Sonntag. 1666 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Nach einer leichten Entspannung zum Jahresbeginn hat sich die Situation in den Kliniken wieder verschärft. 174 Covid-19-Patienten müssen derzeit in den Bochumer Krankenhäusern versorgt werden: 22 mehr als am Wochenende. 29 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 21 müssen künstlich beatmet werden.

90 Senioren und Mitarbeiter zum zweiten Mal geimpft

Laut Stadt wurden bisher 6787 Bewohner und Pflege-Mitarbeiter geimpft. Das entspricht einer Steigerung von 318 Impfungen binnen eines Tages. 90 Senioren und Beschäftigte haben inzwischen die zweite Impfung erhalten.

150 Intensivbetten belegt

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 18. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang:9165; Todesfälle: 107; Sieben-Tage-Inzidenz: 127,5.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet am 18. Januar, 15.19 Uhr folgende Informationen für Bochum: Zahl der Intensivbetten: 172; belegte Intensivbetten: 150; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 12,8 Prozent.

