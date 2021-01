Bochum: Inzidenz wieder unter 100 - Entspannung in Kliniken

Bochum Die Corona-Lage in Bochum hat sich leicht entspannt. Die Inzidenz ist wieder unter die Marke von 100 gesunken. Es gibt weniger Klinik-Patienten.

Die Corona-Lage in Bochum hat sich zum Ende der Woche leicht entspannt. Der Inzidenzwert ist am Freitag wieder unter die Marke von 100 gesunken. Die Kliniken versorgen weniger Covid-19-Patienten.

Binnen eines Tages verzeichnete das Gesundheitsamt 37 neue Ansteckungen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich damit auf 9402. Davon gelten 8674 Frauen und Männer (+95) als genesen.

Corona in Bochum: Inzidenz jetzt bei 90,2

Aktuell verzeichnet die Stadt 611 Infizierte: 58 weniger als am Donnerstag. Die Neuerkrankungsrate (Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) ist wieder zweistellig und liegt bei 90,2. Vor einer Woche waren es noch über 130.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Ermutigend ist auch die jüngste Entwicklung in den Kliniken. 125 Covid-19-Patienten mussten laut Stadt am Freitag in den Krankenhäusern versorgt werden. Am vergangenen Dienstag waren es noch 176. Auf den Intensivstationen werden 30 Erkrankte behandelt, davon werden 26 künstlich beatmet.

Sieben Todesfälle in dieser Woche

Traurig stimmt die Bilanz der Sterbefälle. Seit Wochenbeginn starben sieben Senioren an oder mit Corona. Insgesamt sind in Bochum jetzt 117 Corona-Tote zu beklagen.

Ins Stocken geraten aufgrund der Lieferprobleme des Herstellers die Corona-Impfungen in Bochum. Bisher sind 9051 Impfungen erfolgt, meist in Altenheimen. Die Stadt korrigierte die Zahl am Donnerstag wegen fehlerhafter Berechnungen nach unten. Tags zuvor waren 9244 Impfungen gemeldet worden.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.