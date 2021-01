Bochum: Inzidenzwert erstmals seit Oktober wieder unter 100

Im Marien-Hospital in Wattenscheid ist ein Corona-Todesfall zu beklagen.

Bochum Der Corona-Inzidenzwert in Bochum ist erstmals seit Oktober wieder unter 100 gefallen. Zugleich gibt es zwei neue Todesfälle, meldet die Stadt.

Der Corona-Inzidenzwert in Bochum ist erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder unter 100 gefallen. Am Donnerstag meldete die Stadt eine Neuerkrankungsrate von 93,2 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. So gering war sie zuletzt Ende Oktober.

Wegen der deutlich geringeren Tests zum Jahreswechsel sei zu vermuten, dass die aktuellen Zahlen nach wie vor nicht das wahre Infektionsgeschehen widerspiegeln.

Corona in Bochum: Zwei weitere Todesfälle

Darauf deuten nicht zuletzt die Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hin, die in Bochum zuletzt täglich zu beklagen waren. So auch am Donnerstag. Im Marien-Hospital Wattenscheid starb ein 77-jähriger Mann zwar nicht an, aber mit dem Virus - ebenso wie eine 87-jährige Bewohnerin des Augusta-Seniorenheims in Linden.

Insgesamt verzeichnet Bochum damit nun 98 Corona-Tote. Davon starben 65 Bochumerinnen und Bochumer infolge ihrer Covid-19-Erkrankung.

1008 Menschen sind aktuell Infiziert

Aktuell sind 1008 Frauen und Männer nachweislich infiziert: 42 weniger als am Vortag. Zugleich gibt es 76 positive Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl aller Infizierten seit Beginn der Pandemie im März in Bochum auf 8523. Davon gelten 7417 Menschen (+116) als genesen.

Während inzwischen 2746 Bewohner und Pflege-Mitarbeiter in Altenheimen und Kliniken geimpft sind, hat sich die Situation in den Bochumer Krankenhäusern erneut leicht entspannt. Hier werden derzeit 182 Corona-Patienten behandelt - vier weniger als am Vortag. 20 werden künstlich beatmet.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bochum verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

19 freie Intensivbetten in Bochum

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 7. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang: 8470; Todesfälle: 98; Sieben-Tage-Inzidenz: 121,7.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet für 7. Januar, 13.19 Uhr, folgende Informationen für Bochum: Zahl der Intensivbetten: 172; belegte Intensivbetten: 153; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 19,2 Prozent.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen und viel mehr: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.