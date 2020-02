Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum ist eines der Helios-Gründungshäuser

Der Konzern hält sich derweil weiterhin bedeckt. „Nach wie vor verfolgen wir mit großer Sorgfalt das Ziel, für die Weiterführung des Standortes eine gute Lösung zu finden“, sagt Marina Dorsch, Pressesprecherin von Helios West. Es gebe einen „konkreten Austausch“ mit Interessenten, die Gespräche seien aber noch nicht abgeschlossen. Und: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren wir regelmäßig über den Stand der Dinge“, so Dorsch.

Warum sich das Unternehmen so schwer tue, eine Lösung zu finden, könnte auch in der Geschichte des Hauses begründet sein, so Konzernbetriebsratsvorsitzender Bernd Behlert: „Immerhin ist Bochum einer der Gründungshäuser von Helios. Deshalb würde es schwer fallen, das Haus zu schließen.“