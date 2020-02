Reiseangebote in Gruppen für junge Leute von sechs bis 26 Jahren.

Bochum. Der Kinder- und Jugendring hat für 2020 wieder ein Angebot an Ferienfreizeiten zusammengestellt. Bedürftige in Bochum erhalten Zuschüsse.

Bochum: Jugendring bietet wieder Ferienbörse

Die Ferienbörse des Kinder- und Jugendrings Bochum ist für die Schulferien 2020 aktualisiert worden. Die Ferienangebote sind vielfältig und international. Reiseziele gibt es in acht europäischen Ländern.

Unter der Internetadresse www.jugendring-bochum-ferien.de können Kinder, Jugendliche und Eltern aus zahlreichen Reiseangeboten Freizeiten für alle Altersgruppen zwischen 6 und 26 Jahren auswählen. Die kostbaren Ferientage gestaltet jeder gerne ganz individuell. Während die Einen vor allem Erholung und Entspannung suchen, wünschen sich die Anderen Aktivität, Abenteuer und Sport. In der Ferienbörse befinden sich neben klassischen Kinder- und Jugendgruppenfreizeiten besondere Angebote wie Sportfreizeiten, Naturerlebnisreisen und Reisen für Kinder und Jugendliche mit Handicap.

Projekt Ferienpate verhindert soziale Ausgrenzung

Damit bei den Kinder- und Jugendreisen eine soziale Ausgrenzung vermieden wird, hat der Kinder- und Jugendring 2010 das Projekt „Bochumer Ferienpate“ auf den Weg gebracht. Mithilfe des Projektes werden Spendengelder eingeworben, um einkommensschwache Familien bei der Finanzierung der Eigenanteile für Kinder- und Jugendfreizeiten zu unterstützen. In zehn Jahren sind über 375.000 Euro an Spendengeldern eingegangen. Damit konnte bislang 2513 Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an einer Jugendreise eines gemeinnützigen Trägers ermöglicht werden. Allein 2019 sind 215 Kinder und Jugendliche gefördert worden. Durch großzügige Spenden von Bochumer Firmen, Institutionen und Privatpersonen konnten bis Ende Januar über 15.000 Euro für das Ferienpatenprojekt 2020 eingesammelt werden.

Für das Projekt „Bochumer Ferienpate“ ist ein Sonderkonto bei der Sparkasse Bochum (IBAN: DE71 4305 0001 0001 5222 00) eingerichtet worden. Die gesamten gespendeten Beträge werden zweckgebunden für das Projekt verwendet und kommen zu 100 Prozent Kindern und Jugendlichen zugute. Die Verwaltungs- und Organisationskosten für das Ferienpatenprojekt trägt der Kinder- und Jugendring. Bedürftige Familien können auch einen Zuschuss der Stadt Bochum für die Finanzierung der Freizeiten ihrer Kinder bekommen.

Fördermittel der Stadt wurden erhöht

Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie hat 2019 beschlossen, den Kreis der Anspruchsberechtigten auszuweiten und das Budget zu erhöhen. Bisher standen 30.000 Euro pro Jahr zur Verfügung und nur Familien, die Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beziehen, konnten den Zuschuss beantragen. Ab 2020 stehen 40.000 Euro zur Verfügung. Bedürftige Familien können sich in der Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendrings melden (Silke Becker, 0234/ 51 64 61 58).