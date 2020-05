Bochum: Kinder bejubeln die Wiedereröffnung der Spielplätze

Es gibt viele große Tage im Leben von Kindern: Geburtstag, Einschulung, Ferienbeginn. Die Corona-Krise hat ihnen einen weiteren beschert: Die Wiedereröffnung der Spielplätze am 7. Mai.

„Wie haben wir das vermisst“, sagt Vanessa Manuedda und lässt ihren Blick über den Spielplatz im Wattenscheider Stadtgarten schweifen. „Als mein Sohn Milan gesehen hat, dass die Absperrungen weg sind, ist er direkt losgerannt“, sagt sie. Der Vierjährige ist für ein Gespräch fast gar nicht zu haben, zu spannend sind Rutsche, Klettergerüst und Sandkasten nach wochenlanger Schließung.

Gemeinsam mit seinem Freund Younes (4) tollt er über den Spielplatz. „Am liebsten mögen wir die Schaukel“, sagen die beiden Jungen. „Normalerweise sind wir fast jeden Tag hier gewesen“, erzählt Manuedda. Leicht war der Verzicht auf Sandkasten-Abenteuer und Kletterspaß für die Kinder deshalb nicht. „Ich bin extra einen Umweg gegangen, damit Younes den geschlossenen Spielplatz nicht immer sehen muss“, erzählt Sinem Iskanda. „Wie, als würde man ein Eis immer vor die Nase halten“, ergänzt Zeynep Kutlu.

Tafeln weisen auf Regeln hin

Als die Nachricht kam, dass die Spielplätze wieder geöffnet haben, waren die Eltern erleichtert. „Heute habe ich das Aufräumen der Wohnung einmal hintenangestellt und bin direkt morgens hergekommen“, sagt Iskanda. Sie hätte einen größeren Ansturm auf die Spielplätze erwartet. „Vielleicht haben sich das viele gedacht und sind deshalb erstmal noch zuhause geblieben“, vermutet sie.

Lange Sperrung Die Wiedereröffnung der Kinderspielplätze gilt zunächst nur für städtische Spielplätze. So bleibt der Abenteuerspielplatz an der Hüller Straße in Wattenscheid beispielsweise weiterhin geschlossen. Die Spielplätze waren im Zusammenhang mit der Corona-Krise am 17. März geschlossen worden. Weitere Infos: www.bochum.de/corona

Doch nicht nur die Kinder haben die Spielplätze vermisst. „Auch wir als Mütter tauschen uns hier aus, zum Beispiel über die Entwicklung der Kinder“, sagt Kutlu. Dass es schwierig wird, die Hygiene-Regeln einzuhalten, glauben die Mütter trotzdem. Ab der kommenden Woche sollen Hinweistafeln an allen städtischen Spielplätzen die Eltern an die Einhaltung der Regeln erinnern: Zwischen Erwachsenen muss ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden, Kinder dürfen nicht in größeren Gruppen spielen. Grillen und Picknicken sind verboten, von Mundschutzen ist auf den Plakaten nicht die Rede.

Die Stadt stellt zusätzlich 24 Mitarbeiter ab, die in der kommenden Woche zu den Spielplätzen fahren werden, um zu beraten und auf Abstands- und Hygieneregeln hinzuweisen.

Öffnung nur unter Vorbehalt

Denn die Öffnung gilt zunächst nur unter Vorbehalt: „Sollten die Regeln nicht eingehalten werden, muss über eine erneute Schließung nachgedacht werden“, teilt die Stadt auf ihrer Website mit. „Ich finde es ein bisschen zu früh und bin noch skeptisch“, gibt Manuedda zu. Zwar hätten sie ihren Kindern die Situation erklärt, aber besonders die Kleinen würden vom Corona-Virus nichts verstehen und den Körperkontakt zu ihren Freunden vermissen. „Meine Tochter hat immer gesagt: Ich bin doch nicht krank, warum darf ich nicht auf den Spielplatz“, erzählt Kutlu.

Auch Denana Becic ist mit ihrer dreijährigen Tochter Hannah auf den Spielplatz gekommen. „Als wir nicht zum Spielplatz konnten, sind wir trotzdem in den Stadtgarten gekommen und haben Ball gespielt oder sind Fahrrad gefahren“, sagt Becic. Auch Mutter Carina Palloks hat mit Tochter Helena (5) andere Aktivitäten gefunden: „Wir waren oft wandern, aber davon hat man auch irgendwann die Nase voll“, sagt sie und lacht. Nun seien die Eltern gefragt, dass die Spielplätze geöffnet bleiben können. „Es liegt also an uns. Jetzt fehlen nur noch die Kita-Öffnungen“, so Palloks.