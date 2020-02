Bochum-Werne. Im Zuge der Stadterneuerung in Bochum-Werne ist der nächste Spielplatz aufgehübscht worden. Viele Kinder-Wünsche wurden am Koppstück erfüllt.

Bochum: Kinder in Werne stürmen ihr neues Spielparadies

Mit bunten Ballons und brandneuen Spielgeräten trotzt die neu gestaltete Park- und Spielfläche „Am Koppstück“ in Bochum-Werne bei ihrer Eröffnungsfeier dem grauen Himmel. Nach vielen Monaten der Umgestaltung wurde der Spielplatz am Donnerstagnachmittag wieder eröffnet. Unter dem Motto „Winterpicknick im Park“ kamen dabei viele Beteiligten des Projektes mit Bürgern aus der Nachbarschaft zusammen, um den Park bei Punsch und Waffeln einzuweihen. Dieser ist kaum wiederzuerkennen.

Viele Kinderwünsche wurden auf dem neuen Spielplatz in Bochum-Werne wahr

Der Umbau wurde seit Juli 2018 vom Stadtteilmanagement unter Beteiligung der großen und kleinen Bürgern geplant. Im Oktober 2019 starteten dann die Bauarbeiten. Der Park sollte in Zukunft umfassender genutzt werden können, der Fokus im Umbau lag also nicht nur auf dem Spielplatz. Die Erneuerung des Spielplatzes ist Teil des Maßnahmenpakets des Stadterneuerungs-Programms „W-LAB“ (steht für Werne/Langendreer-Alter Bahnhof) und wird über die Städtebauförderung mit Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Bochum finanziert.

Nicht alles im Park musste Neuem weichen, vielmehr wurden Ergänzungen angestrebt. Insbesondere Kinder unter drei Jahren sollten mehr Spielmöglichkeiten erhalten. Ebenso wurde an die Älteren gedacht: Nach einiger Diskussion einigten sich die Beteiligten darauf, dass auch der Bolzplatz erneuert wird, wenn auch in geringerer Größe.

Nicht alles auf dem Spielplatz musste erneuert werden

„Einige Dinge die noch gut waren, bleiben weiter erhalten. Man muss ja nicht alles neu machen, was sich bewährt hat“, meint Burkhardt Huhn, Fachmann für Stadtentwicklung im Stadtplanungsamt, in seiner Eröffnungsrede. „Wir können sehr zufrieden sein, was wir mit eigentlich wenig Aufwand auf dieser Fläche geschaffen haben“. Auch die Bezirksbürgermeisterin Andrea Busche (SPD) ist begeistert vom „ganzheitlichen Konzept des Parks, insbesondere von der Obstwiese und dem Insektenhotel“.

Eine weitere Neuheit auf dem Spielplatz ist eine verschließbare Truhe, die neues Spielzeug für die kleinen Besucher beherbergt. Hüterinnen der Schlüssel sind die beiden Spielplatzpatinnen Gabriele Rasch und Malika Anan, die gleichzeitig die ortsansässige Tagesmuttergruppe leiten. Während die jüngsten Besucher der Eröffnungsfeier bereits das Klettergerüst erkunden, lobt Gabriele Rasch besonders, dass sie mit ihrer Gruppe in so hohem Maße an den Planungen teilhaben durfte.

Kinder nehmen die neue Spielfläche sofort in Beschlag

Schnell sind die neuen und alten Spielgeräte im Park besetzt. Vom Bolzplatz erklingen Tritte gegen den Ball, aus der Truhe der Patinnen werden Badminton-Schläger hervorgezogen und während die Kinder an der Rutsche und der Schaukel anstehen, tun die Eltern und Nachbarn dies am Wagen, an dem Punsch und Waffeln serviert werden. Das Konzept scheint aufzugehen, alle sind begeistert.

Bochum Spielplatzpaten gesucht Die Kosten für den Umbau des Spielplatzes und der Parkanlage betrugen 122.000 Euro – überwiegend finanziert über das Landesmittel. Spielplatzpaten können einmal im Jahr ein Spielplatzfest beim Jugendamt beantragen. Interessierte können sich an Sabrina Schmitt vom Projekt Spielplatzpaten beim Jugendamt melden: Tel. 0234/ 910 29 92 und spielplatzpaten@bochum.de .

Auf die Frage, welches Spielgerät Ihnen am besten gefalle, kommt ein promptes „die Nestschaukel“ als Antwort von Alina und Nora (beide fünf Jahre alt). Die beiden besuchen die selbe Kindergartengruppe und freuen sich schon seit langem auf die Neueröffnung.

Die Fußballfans kommen auch auf ihre Kosten. „Der Bolzplatz ist super,“ schwärmt Torsten Meier, dessen Sohn Lenn sofort mit einem Ball in Richtung Tor stürmt. „Vor allem die Größe ist gut, vorher war der Platz zu groß. Jetzt können auch mal zwei gegen zwei spielen“, erkennt der Vater an.