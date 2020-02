Bochum: Kino Endstation lädt zum kostenlosen Filmclub ein

Szene aus dem Spielfilm „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“, der im Filmclub des Kinos Endstation in Bochum gezeigt wird.

Bochum. Der „Endstation“-Filmclub in Bochum steht für anspruchsvolles Kino. Der mazedonische Spielfilm „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“ zeigt es.

Das Kino Endstation im Bahnhof Langendreer in Bochum lädt zum Filmclub ein. Ein dem Programm steht mit dem mazedonischen Spielfilm „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“ eine besondere Produktion. Der Film wird in Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt und im Anschluss diskutiert.

Eindringlicher Film wirft Fragen auf

„Sag’ Ihnen, du bist 24!“, rät die Mutter, als ihre Tochter wieder einmal zu einem Vorstellungsgespräch geht. Doch Petrunya ist 31 und hat dazu noch ein Fach studiert, das in Nord Mazedonien (ehemals Mazedonien) niemand braucht: Geschichte. So sitzt sie denn vor einem potenziellen Arbeitgeber, einem Fabrikbesitzer, der von oben herab auf ihr geblümtes Kleid schaut und sie zu alt und zu hässlich findet.

Auf dem Heimweg – den Job hat sie nicht bekommen – springt Petrunya buchstäblich ins kalte Wasser. Es ist Dreikönigstag, und wie jedes Jahr tauchen die jungen Männer der Stadt nach dem Heiligen Kreuz, das der Priester in den eisigen Fluss wirft. In diesem Jahr findet Petrunya das Kreuz und löst mit diesem Stich ins Herz der Traditionen einen Skandal aus.

Termin & Spielzeiten

Der eindringliche Film wirft Fragen auf: Welche Rolle spielen gesellschaftliche und religiöse Überlieferungen in unserer Gesellschaft? Welche Ideen stecken dahinter?

Montag, 17. Februar, 19 Uhr, Wallbaumweg 108. Eintritt frei

