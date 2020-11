Bochum: Kino verkauft Süßes - bevor die Haltbarkeit abläuft

Bochum. Ungewöhnliche Wege geht das derzeit geschlossene Union-Kino in Bochum: Ehe Nachos & Co. weggeworfen werden müssen, gibt es sie in Wundertüten.

Was gehört zu einem zünftigen Kinoabend unbedingt dazu? Cola, Nachos, Popcorn und diverse Knabbereien. Doch wohin mit all den sündigen Sachen, wenn die Lichtspielhäuser schon seit Wochen geschlossen sind? Mit dieser kniffeligen Frage beschäftigt sich gerade das Union-Kino im . Die Vorratsschränke sind hier gut gefüllt, doch kein Kinogänger ist weit und breit zu sehen. Und die Mindesthaltbarkeit diverser Lebensmittel läuft langsam ab…

Dieses Dilemma brachte Kinoleiterin Kerstin Schneider auf eine findige Idee. „Da wir ja vermutlich nicht vor Mitte Januar wieder öffnen dürfen, gibt es ein paar Produkte, die bald ablaufen oder nach der Wiedereröffnung nicht rechtzeitig verkauft werden können“, sagt sie.

Nachos und Weingummi sollen nicht in der Tonne landen

Der Popcornmais hält sich natürlich eine Weile, doch um Nachos, Schokolade, Weingummi, Mentos und andere Naschereien wäre es wirklich schade. „Der Getränkehändler war so freundlich, die vollen Kisten zurückzunehmen“, sagt Schneider. „Aber den Rest müssten wir wegschmeißen, und das wollen wir natürlich nicht.“

So gibt es im Union ab sofort eine „Tüte Kino“ zum Preis von 20 Euro. Darin enthalten ist ein Kinogutschein (gültig für vier Jahre), eine riesige Ladung Nachos sowie drei verschiedene Sorten Süßigkeiten. Auch wird überlegt, andere Utensilien wie Filmposter mit in die Tüte zu geben. Was genau drin steckt, gleicht einer Wundertüte: „Da kann man sich überraschen lassen.“

Nachfrage nach den Kino-Tüten ist groß

Die Nachfrage nach den Kino-Tüten sei groß, berichtet Kerstin Schneider. „Gerade von unseren Stammkunden, die uns in dieser Situation gerne unterstützen wollen, werden wir häufig angesprochen“, sagt sie. „Viele meinen, wenn sie schon nicht ins Kino gehen dürfen, dann wollen sie wenigstens auf die Nachos nicht verzichten.“

Doch kann eine solche Aktion nicht über den Ernst der Lage hinwegtäuschen. Nach einer kurzfristigen Wiedereröffnung während der Sommermonate ist das Union wie alle anderen Kinos seit Anfang November wieder dicht. Wann es erneut öffnen darf, steht völlig in den Sternen. „Manche gehen jetzt schon von März aus“, sagt Schneider.

Kinos blicken in ungewisse Zukunft

Besonders bitter: Gerade die Wintermonate sind für die Kinos stets die umsatzstärksten. Die großen Blockbuster erscheinen gern rund um Weihnachten. „Das sind die Monate, in denen wir uns normalerweise den Speck für den Sommer anfuttern“, sagt Schneider. Doch soweit mag die Theaterleiterin gerade gar nicht denken: „Wenn wir vielleicht im Frühjahr wieder öffnen dürfen, dann steht direkt die Europameisterschaft vor der Tür. Dann wird‘s gleich doppelt schwierig.“

Wie die anderen Kinos bezieht auch das Union derzeit staatliche Unterstützung, von denen unter anderem die Gehälter der Mitarbeiter bezahlt werden können. So stehe eine komplette Schließung des Union derzeit nicht zu befürchten: „Wir glauben an den Standort und an unser Publikum. Das zeigen auch die vielen positiven Reaktionen, die wir schon bekommen haben.“

Ob die Menschen nach Corona zurückkehren?

Doch wie geht es weiter? Kerstin Schneider hofft bei einer möglichen Wiedereröffnung der Kinos auf eine bundesweit einheitliche Regelung: „Damit auch die Verleiher wieder Vertrauen fassen.“ Unklar ist weiterhin die Lage in den USA: Ohne eine Öffnung der Säle dort, dürften viele publikumsträchtige Filme nicht den Weg nach Deutschland finden oder landen direkt als Stream im Internet.

Und sie hofft auf eine Rückkehr des Publikums: „Die große Frage ist, ob die Menschen nach Corona genug von ihrem Sofa haben und rausgehen.“ Bis dahin gibt es Kino leider nur aus der Tüte.

Info: Im Capitol gibt es „Popcorn to go“

Die „Tüte Kino“ im Union (Kortumstraße 16) gibt es per Mail unter buero@kino-bochum.de. Abgeholt werden können sie jeweils samstags am 5., 12. und 19. Dezember von 12 bis 16 Uhr.

Das Capitol (Kortumstraße 51) bietet ebenfalls einen Verkauf von Kinogutscheinen an, die auch für das Casablanca und Metropolis gültig sind. Dazu gibt es „Popcorn to go“. Am Donnerstag, Freitag und Samstag (3. bis 5. Dezember) jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier .