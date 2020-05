Bochum: Klavierfestival Ruhr startet im Juni im Musikforum

Bochum. Pianist Rudolf Buchbinder soll nach der Corona-Pause am 4. Juni in Bochum auftreten. Wann die Symphoniker wieder spielen können, ist noch unklar.

Das Klavierfestival Ruhr meldet sich aus der Corona-Zwangspause zurück: Am Donnerstag, 4. Juni, soll der gefeierte Pianist Rudolf Buchbinder im Anneliese-Brost-Musikforum am Marienplatz in Bochum gastieren.

"Nach der Entscheidung der Landesregierung und der Genehmigung der Hygiene- und Schutzkonzepte können wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen", sagt Sprecher Werner Häußner.

Pianisten geben zwei Konzerte an einem Abend

Bislang sollen vier Konzerte im Musikforum stattfinden, wobei die Pianisten jeweils zweimal hintereinander auftreten werden: Altmeister Rudolf Buchbinder spielt am 4. Juni um 17 und 21 Uhr die Deutsche Erstaufführung der "Neuen Diabelli-Variationen". Darauf folgt Alexander Krichel, der am Mittwoch, 24. Juni, um 17 und 20.30 Uhr im Musikforum gastieren wird. Er spielt u.a. die "Sturmsonate" von Beethoven sowie "Venezia e Napoli" von Franz Liszt und vertritt damit das Duo Nicola Benedetti und Jean-Yves Thibaudet, dessen Auftritt nicht stattfinden kann.

Ursprünglich sollte im Rahmen des Klavierfestivals Ruhr bei 66 Konzerten von April bis Juli das Gesamtwerk von Ludwig van Beethoven für Klavier-Solo aufgeführt werden. Doch durch die Corona-Pandemie wurden die meisten Konzerte in den Herbst verschoben. "Nur noch 17 Konzerte können im Juni an den ursprünglich angekündigten Tagen stattfinden, wenngleich in modifizierter Form", so Häußner. Dies betrifft neben den Konzerten in Bochum auch Gastspiele u.a. in Essen, Dortmund und Schwelm.

Symphoniker warten weiter auf die Genehmigung

All dies soll unter Einhaltung aller Regeln des Gesundheitsschutzes geschehen: "Dies bedeutet, dass wir nur etwa ein Viertel bis ein Drittel der uns sonst zur Verfügung stehenden Sitzplätze belegen können", sagt Intendant Prof. Franz Xaver Ohnesorg. "Viele unserer Künstler sind in dieser Situation bereit, an einem Abend gleich zwei Konzerte zu geben, um so immerhin der überwiegenden Mehrheit der Kartenbesitzer endlich wieder ein Konzerterlebnis ermöglichen zu können.“

Bereits erworbene Tickets müssen daher gegen neue Eintrittskarten für die nunmehr gültigen Saalpläne umgetauscht werden.

Wann die Bochumer Symphoniker erstmals nach dem Corona-Aus wieder im Musikforum auftreten können: Diese Entscheidung steht indes noch aus. "Wir warten jeden Tag auf die Genehmigung", sagt Sprecherin Christiane Peters.

Alle Informationen unter www.klavierfestival.de