Bochum: Kult-Imbiss bringt Currywurst jetzt auch nach Hause

Bochum Das Bratwursthaus im Bochumer Bermudadreieck ist Kult. Im Lockdown gibt's die Leckereien jetzt für daheim. Was es kostet, wohin geliefert wird.

"Das Bratwursthaus bringt's", heißt es jetzt im Bochumer Bermudadreieck. Zum ersten Mal in seiner mehr als 50-jährigen Geschichte hat der Imbiss auf der Kortumstraße einen Lieferservice eingerichtet.

Das Dreieck bleibt dunkel: Der Lockdown und zuvor die 23-Uhr-Sperrstunde lassen auf der Party-Meile die Lichter ausgehen. Eine Bermuda-Institution hält stand: Am Bratwursthaus dürfen die Fritten & Co. zwar nicht vor Ort gegessen werden. Der Außer-Haus-Verkauf wird aber fortgeführt. Und:

Bratwursthaus in Bochum: Bis zu zehn Fahrer liefern Speisen aus

Die Resonanz sei "großartig", sagt Geschäftsführer Ronald Gottwald. Vor allem am Wochenende herrsche "Eskalation". Bis zu zehn Fahrer (darunter auch Mitarbeiter einiger derzeit geschlossener Bermuda-Lokale) sind zu Spitzenzeiten unterwegs. Sie liefern die Dönninghaus-Currywurst, Pommes, aber auch Pulled Pork sowie süße Leckereien der "Waffelhelden" nebenan (gleichfalls von Ronald Gottwald betrieben) in der Innenstadt, Stiepel, Wiemelhausen, Querenburg und Teilen von Weitmar und Grumme aus.

Der Mindestbestellwert liegt bei 15 Euro. Der Bring-Service kostet zwei Euro extra. Dafür gebe es heiße Ware, versprechen die Bratwurst-Hausherren. Die Liefertaschen sind mit 180-Grad-Heizplatten versehen. So soll alles warm und - gerade die Pommes - knackig bleiben. Umweltschutz ist Gottwald gleichfalls wichtig. "Deshalb verwenden wir vorwiegend Papier und Kartons."

Service soll Lockdown überdauern

Bestellungen sind online auf liefern.bratwursthaus.com möglich. Geliefert wird von 11.30 bis 21 Uhr, am Wochenende bis 22 Uhr. Ronald Gottwald will den Service auch nach dem Lockdown beibehalten. Dann soll am Imbiss im Bermudadreieck zwar wieder der übliche Rummel herrschen. Die könnten dann aber an der Bratwursthaus-Zentrale an der Bessemerstraße starten.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!

Weitere Nachrichten aus der Bochumer Gastronomie lesen Sie hier!