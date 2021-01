Bochum: Kulturszene fragt städtische Finanzhilfen gut nach

Das Kulturfestival BO-Biennale, das in diesem Jahr wieder stattfinden soll, zählt zu den wichtigsten Aktivitäten der freien Szene in Bochum. Künstler/innen und Gruppen stellen sich dabei mit Auftritten überall in der Stadt vor.

Bochum Die Stadt Bochum stellt zur Stützung der freien Kulturszene neuerlich 120.000 Euro als Kulturrettungsschirm bereit. Ein Angebot, das ankommt.

Die Stadt Bochum stellt zur Unterstützung der freien Kulturszene neuerlich 120.000 Euro als „Kulturrettungsschirm“ bereit. Die Offerte kommt gut an. „Es liegen Stand 27. Januar bereits 14 Anträge vor“, so Bernhard Szafranek, Leiter des Kulturbüros, auf Anfrage der WAZ.

Der Kulturausschuss hatte den Rettungsschirm am 13. Januar 2021 beschlossen, es ist dies das bereits zweite Hilfspakt, das in der Corona-Krise für die „Freien“ in Bochum geschnürt wird. Durch die erneute Absage aller Veranstaltungen und die Schließung aller Kultureinrichtungen im Zuge des zweiten Lockdowns sind Künstlerinnen und Künstler, Initiativen, Vereine und Kultureinrichtungen extrem von den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen.

Bochum ermöglicht Förderung in drei Kategorien

„Auch mit dem zweiten ,Rettungsschirm‘ sollen Förderungen in Höhe von maximal 2500 Euro je Projekt Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende unterstützen“, so Szafranek.

Es gibt drei Kategorien, in denen man sich um Mittel bewerben kann: Entwicklung alternativer Produktions- und Präsentationsformate, Recherche-Stipendien zur Erschließung neuer Ideen und Ansätze sowie Investitionen in die eigene Veranstaltungsinfrastruktur. Ziel ist es, die für die Kulturstadt Bochum so wichtige freie Szene zu stützen, und sie nicht ausbluten zu lassen.

Kleine und kleinste Kulturakteure sind angesprochen

Der Kulturrettungsschirm ist für kleine und kleinsten Akteure gedacht, Einzelkünstler, Mini-Theater, Musiker, Schauspieler. „Die derzeitige Situation hat viele Kulturschaffende zu Überlegungen veranlasst, veränderte Produktions- und Präsentationsformate zu entwickeln“, weiß Bernhard Szafranek.

Um auch unter pandemiebedingten Sicherheitsregeln weiter spielen zu können. Die Krise habe daher – neben allen Problemen – auch zu einem Innovationsschub geführt. Auch wenn digitale Formate nicht das analoge Kultur(er)leben ersetzen könnten, ergäben sich daraus Chancen für die Zukunft.

Anträge können elektronisch gestellt werden

Weil nicht alle Kunstschaffenden ihre Angebote digital erlebbar machen können, sollen spezielle Recherche-Stipendien die Erschließung neuer Ideen und Ansätze möglich machen. Sie können später in Anträgen (bei Kommune, Bund, Land, Stiftungen) genutzt werden können, weisen damit also über die Corona-Zeit hinaus.

Auch Investitionen in die eigene Veranstaltungsinfrastruktur in Eigenhilfe – die Materialien werden gekauft und der Einbau erfolgt durch die Akteurinnen und Akteure selbst – sind unter dem Kulturrettungsschirm förderungswürdig.

Anträge erfolgen über das Kulturbüro, Antragsformulare sind online auf www.bochum.de/Kulturbüro verfügbar.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.