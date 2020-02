Bochum: Länger Zuhause wohnen – Birit Bollert hilft Senioren

Bochum. In Bochum gibt es zu wenig barrierefreie Wohnungen, kritisiert Beraterin Birit Bollert. Sie hilft Senioren, länger Zuhause wohnen zu bleiben.

„Es gibt einfach viel zu wenige barrierefreie Wohnungen in Bochum“, sagt Birit Bollert von der Diakonie Ruhr in Bochum. Deshalb sei ihre Arbeit für die Menschen in der Stadt so wichtig. Birit Bollert leitet seit rund einem halben Jahr die neu geschaffene Wohnberatung der Diakonie Ruhr. Sie erlebt täglich bei ihrer Arbeit, wie groß der Informations- und Handlungsbedarf ist.

Es sind vor allem ältere Menschen, die auf Birit Bollert zugehen. Sie wollen wissen, was sie tun können und müssen, um die eigenen vier Wände barrierefrei zu bekommen. „Und das ist unser Ziel. Dann können die Menschen so lange wie möglich dort wohnen bleiben“, sagt die 32-Jährige.

Großer Bedarf für Wohnberatung in Bochum: 50 Klienten in einem halben Jahr beraten

Auf der Suche nach möglichen Barrieren nimmt Birit Bollert die Wohnung unter die Lupe. Foto: Nicole Peschke / Diakonie Ruhr

Üblich ist es, dass sich Birit Bollert ein Bild vor Ort macht. Sie fährt zu den Ratsuchenden, schaut sich die Wohnung an. Knapp 50 Klienten hat sie in den zurückliegenden Monaten betreut. Mal geht es um den Klassiker, also einen Badumbau. Manchmal gilt es aber auch erfinderisch zu sein. „In einem Fall ist ein Außentreppenlift am Haus montiert worden“, berichtet die Leiterin der Wohnberatung. „So haben wir erreicht, dass der Mann wirklich in seinem Zuhause bleiben kann.“

Viele Anfragen erreichen sie auch rein präventiv. „Die Menschen sind dann noch verhältnismäßig jung und wollen sich schon mal vorab erkundigen, was in ihrer Wohnung oder ihrem Haus verändert werden kann“, sagt Birit Bollert.

Wohnberaterin Birit Bollert hält Vorträge zu Prävention

In Sachen Prävention sind Birit Bollerts Fachkenntnisse inzwischen auch bei Vorträgen stark gefragt. Sie referiert über die vielfältigen Möglichkeiten, Stolperfallen in der Wohnung zu entfernen, oder den Unterschied zwischen barrierearm und barrierefrei. Aber auch Themen wie die diversen Fördermöglichkeiten gehören dazu.

Die Menschen sind ihr dankbar für die Unterstützung. Das mag auch an ihrer Strategie liegen. „Ich komme bewusst ruhig zu den Menschen, in ihr persönliches Umfeld“, sagt sie. „Das Zuhause ist ja ein ganz, ganz persönlicher Bereich.“

Aufgabe der Wohnberatungsstelle ist es, die Menschen in Bochum zu allen Fragen rund um das Thema Wohnraumanpassung zu beraten und zu begleiten. Ziel ist, die selbstständige Haushaltsführung in der Wohnung und im jeweiligen Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen. Die Beratung ist kostenlos. Termine mit Birit Bollert können unter Tel. 0234 / 913 33 15 und Tel. 0160 / 96 34 04 96 oder per Mail unter birit.bollert@diakonie-ruhr.de vereinbart werden.