Bochum leuchtet grün zum "Tag der Kinderhospizarbeit"

Am 10. Februar soll unter anderem das Schauspielhaus in Bochum in Grün erstrahlen. "Anlass ist der Tag der Kinderhospizarbeit".

Öffentliche Gebäude in Bochum sollen am Mittwoch, 10. Februar, in Grün angestrahlt werden. Anlass ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn will auf das Schicksal der Familien aufmerksam machen, in denen ein lebensverkürzend erkranktes Kind lebt.

Mit dabei sind der Ruhrcongress, die Jahrhunderthalle und das Rathaus, Schirmherr ist Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. Der Kinder- und Jugendhospizdienst hofft, dass viele weitere Bochumer teilnehmen. "Museen, öffentliche Veranstaltungsräume oder auch Gebäude in Privatbesitz: Je mehr Fassaden in hellem Grün erstrahlen, desto eindrucksvoller wird aufmerksam gemacht", heißt es aus dem Vorstand von Löwenzahn Allein in Bochum gebe es rund 200 Familien, in denen ein Kind ärztlicher Voraussicht nach das Erwachsenenalter nicht erreichen wird. Wer mitmacht, kann das Foto an den Verein schicken und möglicherweise einen kleinen Preis gewinnen. (E-Mail: kontakt@forum-dunkelbunt.de)

Tag der Kinderhospizarbeit in Bochum: Grüne Berliner und Spots an U-Bahn-Haltestelle

Nicht nur leuchtendes Grün soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig Entlastung im

Alltag ist, wie sie der Kinder- und Jugendhospizdienst Bochum leistet. In den Bäckereien Löscher werden an diesem Tag Berliner mit grünem Zuckerguss liegen. Rund um den "Tag der Kinderhospizarbeit" machen zudem Spots auf den Info-Screens auf den Bahnsteigen der U-Bahnen in Bochum auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam.

