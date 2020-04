Bochum: Liebeslieder sollen Corona niederringen

Wegen Corona fällt auch das Internationale Figurentheater-Festival Fidena aus. Es sollte im Mai in Bochum über die Bühne gehen. "Unklar ist noch, ob einzelne der geplanten Aufführungen als Fidena-Special im Herbst und Winter 2020 an verschiedenen Spielorten präsentiert werden können – oder ob tatsächlich das gesamte Programm abgesagt werden muss“, berichtet Fidena-Geschäftsführerin Annette Dabs.

Gespräche in Bochum laufen noch

Darüber werden derzeit Abstimmungsgespräche mit Förderern, Kooperationspartnern und Künstler/innen geführt. Ein Fidena-Programmpunkt sollte in der als Festivalzentrum vorgesehenen „Kultur-Uhle“ in der Innenstadt (ehemals Restaurant Zur Uhle) stattfinden: eine Liebeslieder-Wettstreit. Nun wird er kurzerhand in die digitale Welt verlegt. „Die Fidena appelliert in den Zeiten von Corona an das höchste der Gefühle und schreibt den Grand Prix d’Amour aus!“, so Annette Dabs.

Die Liebe feiern und in den Fokus rücken

In Zeiten des „social distancings“ möchte man an die Liebe erinnern, sie feiern und in den Fokus rücken. Gedacht ist an einen moderierten Online-Contest, der offen ist für alle Stilrichtungen, von der Schnulze über den Rap bis zur Rockballade. Nun zwei Bedingungen müssen erfüllt sein: Teilnehmer werden erst ab 16 Jahren zugelassen und der präsentierte Song sollte selbst komponiert sein.

Ab dem 15. Mai können Beiträge online eingereicht werden, ab dem 19. Mai werden die besten Einreichungen (maximal 50 Stück) auf der Fidena-Website präsentiert.

Preisgelder für die besten Drei

„Eine Jury zeichnet die besten Songs aus und würdigt die Gewinner/innen und ihre Werke am 30. Mai in einer digitalen Live-Preisverleihung“, verspricht Annette Dabs. Für den 1. Preis gibt es 400 Euro Preisgeld, der 2. Preis ist mit 300 Euro dotiert, der 3. Preis mit 200 Euro.

Alle weiteren Infos und die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier