Bochum: Liedermacher stellen sich in den Kammerspielen vor

Bochum. „Songs & Lyrics by...“ bietet in Bochum eine Bühne für Liedermacher. Mit Dota Kehr und Moritz Krämer sind zwei angesagte Künstler zu Gast.

Dota Kehr und Moritz Krämer zählen zu den besten deutschsprachigen Songschreibern. In der Reihe „Songs & Lyrics by…“ geben sie am Donnerstag, 27. Februar, in den Kammerspielen in Bochum einen ihrer raren gemeinsamen Auftritte, den überhaupt erst zweiten.

Auftritt umfasst auch ein Talkrunde

Dabei gibt es ein komplettes Konzert, in dem sie Lieder sowohl solo als auch im Duo spielen und singen. Dazu einen Talk inklusive Lieblingsplattenvorstellung mit Gastgeber Max Kühlem.

Dota ist auch bekannt als „Kleingeldprinzessin“ oder „Stadtpiratin“: An den Strukturen der Musikindustrie vorbei, verlegt sie ihre Platten im Eigenvertrieb, bucht ihre Konzerte mithilfe von Freunden und Bandmitgliedern – und gehört heute trotzdem zu den ganz Großen im Geschäft. In ihren Liedern zwischen Chanson und Indie-Pop offenbart sie sich als so poetischer wie kritischer Geist.

Im Vorprogramm von Gisbert zu Knyphausen

Moritz Krämer gab seine ersten Konzerte im Vorprogramm von Gisbert zu Knyphausen, einem Bruder im Geiste. Nach seinem Debütalbum „Wir können nix dafür“ mit Oden an die „Mitbewohnerin von einem Freund“ oder die kleine Nichte aus dem Titelsong, schloss er sich der Band „Die höchste Eisenbahn“ an. Seit vergangenem Jahr verfolgt er aber auch wieder Solopfade und wird nach dem Konzeptalbum „Ich hab‘ einen Vertrag unterschrieben“ bald neuen Songs herausbringen.

Termin & Karten

27.2., 20 Uhr, Königsallee 15, Karten 0234 3333 5555

