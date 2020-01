Bochum. Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen in Bochum in ein Aufzughäuschen der U-Bahn gekracht. Der Lkw-Fahrer starb später im Krankenhaus.

Bochum: Lastwagen rammt U-Bahn-Aufzug – Fahrer (56) stirbt

Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen an der Herner Straße in Bochum in das gläserne Aufzug-Häuschen der U-Bahn-Haltestelle Feldsieper Straße geprallt. Der Lkw-Fahrer (56) wurde schwer verletzt, er starb am Mittag im Krankenhaus. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass der Mann vor dem Unfall einen „internistischen Notfall“ hatte.

Der Dortmunder habe auf dem Weg in die Bochumer Innenstadt offensichtlich das Bewusstsein verloren, so heißt es von der Polizei weiter. Er sei bei Rot über die Kreuzung Herner Straße/Feldsieper Straße gefahren und dann frontal gegen das Fahrstuhl-Häuschen auf dem Gehweg geprallt. Die Nachricht erreichte die Polizei um 7.57 Uhr.

Blick in dem Aufzugschacht der U-Bahnhaltestelle. Foto: Karoline Poll

Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei der Mann nicht ansprechbar gewesen, er musste wiederbelebt werden. Weitere Menschen wurden bei dem schweren Unfall nicht verletzt – der Aufzug ist laut Bogestra zum Zeitpunkt des Unfalls defekt gewesen.

Lastwagen fährt in U-Bahn-Aufzug in Bochum: Aufwendige Bergung

Eine Mitarbeiterin der benachbarten Zahnarztpraxis Ferdosi berichtet von einem „fürchterlichen Knall“, den sie gegen kurz vor acht Uhr gehört habe. Sie habe daraufhin aus dem Fenster geschaut und die Zerstörung auf dem Gehweg gesehen. Sofort seien viele Menschen zur Unfallstelle geeilt, um zu helfen, sie selber habe die Polizei gerufen.

Großes Glück: Für viele Schüler der Heinrich-Böll-Gesamtschule und der Gesamtschule Bochum-Mitte ist der Weg an der U-Bahn-Station vorbei der tägliche Schulweg. Noch zehn Minuten vor dem Unfall seien viele Schüler dort unterwegs gewesen, sagt die Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis.

Lange Sperrung an der Herner Straße – 30.000 Euro Sachschaden

Wegen der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten zog sich die Sperrung der Herner Straße über mehrere Stunden. Ein Kran hob den mit einem Schuttcontainer beladenen Lastwagen vom Aufzugschacht. Scherben, Schutt und ein abgebrochenes Straßenschild lagen auf dem Gehweg verstreut. Ein Spezialunternehmen schleppte den Wagen ab.

Die Wucht des Aufpralls hatte sämtliche Scheiben des gläsernen Aufzug-Häuschens zerbersten lassen und es aus seiner Verankerung gerissen. Ein Kran hob auch die Reste des Glas-Häuschen von seinem geziegelten Sockel. Die Stadt übernahm die Sicherung des Aufzugschachtes. Als nächstes gehe es nun darum zu schauen, ob der Aufzug repariert werden könne oder ob ein neuer gebaut werden müsse, sagt Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann.

Die Herner Straße blieb während der Lkw-Bergung und den Aufräumarbeiten in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro.