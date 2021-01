Bochum: LWL-Psychiatrie nimmt wieder Notfall-Patienten auf

Bochum Die LWL-Klinik kehrt nach dem bisher größten Corona-Ausbruch in Bochum schrittweise zum Normalbetrieb zurück. Der Aufnahmestopp wurde beendet.

Die LWL-Klinik in Bochum kehrt nach dem massiven Corona-Ausbruch schrittweise zum Normalbetrieb zurück. Der Aufnahmestopp ist seit dem Wochenende aufgehoben.

In der vergangenen Woche waren in der Psychiatrie 42 Patienten und 43 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es ist der bislang größten Ausbruch in einem Bochumer Krankenhaus. Fünf Patienten wurden in andere Kliniken verlegt. Die Station für ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen wurde abgeschirmt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Corona-Ausbruch in Bochum: Alle Mitarbeiter werden geimpft

Die Isolation der betroffenen Abteilung mit 19 Erkrankten hält an. Inzwischen nehme die Klinik aber wieder Patienten auf, berichtet Sprecherin Rosa Sommer. Das betreffe sowohl geplante Behandlungen als auch sämtliche Notfälle. Für die sollte in den vergangenen Tagen die Psychiatrie des Martin-Luther-Krankenhauses bereit stehen. Dabei stieß man in Wattenscheid aber offenbar an Kapazitätsgrenzen. Ein WAZ-Leser berichtet, dass er an Fachkliniken u.a. in Dortmund und Hemer verwiesen worden sei.

An der Alexandrinenstraße ist die Zentrale Notfallambulanz (ZNA) rund um die Uhr erreichbar. Vorerst geschlossen bleiben die Tageskliniken. "Die Impfung des gesamten medizinischen Personals ist für den 1. Februar geplant", teilt die Klinik mit ihren 180 Behandlungsplätzen mit.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.