Der Starlight Express in Bochum (hier Rusty & Pearl) steht noch bis Oktober still.

Bochum Bittere Nachricht für Bochum: Der Starlight Express hat seinen Neustart im März verschoben. Erst für Herbst gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Der Starlight Express in Bochum steht noch bis zum Herbst still. Der für den 28. März angekündigte Neustart wurde abermals verschoben. Nun soll das Rollschuh-Musical erst am 3. Oktober wieder den Betrieb aufnehmen.

Die Hoffnung auf ein Ende der Zwangspause im Frühjahr erfüllt sich nicht. "Aufgrund der Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns stehen die Signale weiter auf Rot", bedauert Geschäftsführer Burkhard Koch, der im August 2020 bereits ein Minus von drei Millionen Euro verzeichnet hatte.

Stralight in Bochum: Nähe wird zum Problem

Wie keine andere Musical-Produktion lebt der Starlight Express mit seinen rasanten Rennen von der Nähe zwischen Publikum und Darstellern. Genau das wird in Corona-Zeiten zum größten Problem. "Unser Hygienekonzept steht. Allerdings machen die weiterhin geltenden Abstandsregeln vor, auf und hinter der Bühne eine Aufführung derzeit unmöglich“, so Koch. Die Show pandemiegerecht umzugestalten, scheidet für die Produktionsgesellschaft Mehr-BB Entertainment aus. "Unsere Fans sollen von dem Starlight Express verzaubert werden, den sie kennen. Deshalb brauchen wir noch etwas Geduld."

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Alle Kunden, die Eintrittskarten für die verschobenen Vorstellungen gekauft haben, werden laut Starlight per E-Mail kontaktiert und über die kostenfreien

Umbuchungsoptionen informiert. Infos gibt es auf www.starlight-express.de. Der Vorverkauf für die Spielzeit ab Oktober läuft.

300 Mitarbeiter sind betroffen

Von der erneuten Verschiebung sind rund 300 Mitarbeiter auf und hinter der Bühne am Stadionring betroffen. Die meisten sind seit März 2020 in Kurzarbeit. Bitter ist die Nachricht auch für die heimische Hotellerie und Gastronomie sowie für den Handel Der mehr als 30 Jahre alte Rollschuh-Dauerläufer genierte vor Corona mit jährlich 400.000 Besuchern in Bochum einen Jahresumsatz von geschätzt 60 Millionen Euro.

Mit dem neuen Starttermin steht fest, dass der Starlight Express mindestens eineinhalb Jahre aussetzt. Das Warten auf das Licht am Ende des Tunnels geht weiter.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!