Mohammed Alsakka ist gerade 20 Jahre alt, als er vor dem Krieg flieht und aus Syrien nach Bochum kommt. In seinem Heimatland arbeitete er als Verkäufer für Düngemittel, Saatgut und Tierarzneimittel. Doch der junge Mann hatte immer einen Traum: Elektriker zu werden. Vier Jahre ist das her, der Traum bleibt – verbunden mit seinem größten Wunsch: „Ich möchte eine Ausbildung absolvieren und ein gutes Leben führen“, sagt der mittlerweile 24-Jährige. Kein leichter Weg, in einem Land, in dem die Kultur, die Sprache und eigentlich alles neu ist. Doch Mohammed Alsakka ist nicht allein – zur Seite steht ihm sein Mentor Cord Werdermann, Ehrenamtler bei der Initiative Joblinge.

Seit fast acht Jahren hilft der Hattinger jungen Menschen auf dem Weg in den Beruf. Mohammed Alsakka ist sein 18. Schützling. „Ich habe viel Glück gehabt im Leben. Das möchte ich weitergeben“, erklärt Werdermann seine Beweggründe. Mathe, Deutsch, den Auftritt im Bewerbungsgespräch, all das hat er in den vergangenen Wochen mit Alsakka geübt, abgestimmt auf den Bedarf des Flüchtlings. Mit erstem Erfolg: Gerade hat der Bochumer ein Praktikum bei einem Elektriker gemacht. Die Idee dahinter ist, dass das Praktikum den jungen Bewerbern die Chance geben soll, sich zu beweisen – um vielleicht einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Alsakka erfuhr über die Arbeitsagentur von der Initiative Joblinge, die es in ganz Deutschland gibt und in zwei Bereiche aufgeteilt ist: Schon seit 2007 kümmern sich Haupt- und Ehrenamtliche im Klassik-Konzept um benachteiligte Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren, die Anschluss an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt suchen. Seit Oktober 2017 unterstützt Joblinge Kompass – unter anderem in Gelsenkirchen – junge Flüchtlinge.

Mit Erfolg. „Rund 70 Prozent der Joblinge finden eine Ausbildung“, erzählt Koordinatorin Corinna Linke. „Ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass die Jugendlichen freiwillig hier sind.“ Es dürfen nur die mitmachen, die das wirklich wollen. „Dafür finden am Anfang drei Auswahltage statt, an denen die Jugendlichen beweisen müssen, dass sie motiviert sind“, so Linke. Das heißt, sie sollten pünktlich und zuverlässig sein – sich also zum Beispiel melden, wenn sie krank sind.

Überzeugen die Jugendlichen an den Auswahltagen, beginnen drei Monate in den Räumen der Joblinge. Sie haben Deutsch- oder Matheunterricht und arbeiten an Projekten. Zudem lernen die jungen Menschen ihre Mentoren kennen. Daran erinnern sich Mohammed Alsakka und Cord Werdermann noch gut. „Wir waren in einem Theater und mussten durch ein Memory-Spiel unseren Mentor finden. Dann haben wir uns vorgestellt und darüber gesprochen, was ich machen möchte“, erinnert sich Alsakka. Werdermann ergänzt: „Wir haben geschaut, was erreichbar ist und ich habe gefragt, welcher Beruf Herrn Alsakka gefällt.“

Dieser erzählt weiter: „Ich habe dann gesagt, dass ich Elektriker werden möchte. Aber ich bin nicht so gut in Mathe. Deshalb haben wir auch über andere Berufe gesprochen. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, als Anlagenmechatroniker zu arbeiten.“ Zudem hat das Zweiergespann einen Plan für die nächsten Monate geschmiedet. Einmal pro Woche treffen sie sich seitdem, meist am Nachmittag, wenn das Programm bei den Joblingen beendet ist oder Alsakka Feierabend beim Praktikum hat.

Mentor Cord Wedermann startete 2012 als Mentor – und blieb

Mentor Cord Werdermann arbeitet bei der RAG-Stiftung in Essen, die das Projekt Joblinge fördert. So kam es auch, dass der Hattinger 2012 ehrenamtlich bei der Initiative startete – und blieb. „Es ist manchmal eine zähe Arbeit, macht aber auch Spaß. Den jungen Menschen helfen zu können, ist eine befriedigende Sache“, meint er. Corinna Linke ergänzt: „Am Ende profitieren beide Seiten. Die Mentoren haben die Chance, eine fremde Kultur kennenzulernen. Die Joblinge schöpfen daraus, weil sie bei persönlichen Problemen schnell Hilfe bekommen.“

Mohammed Alsakka weiß das zu schätzen: „Dass ich bei den Joblinge mitmachen darf, ist wirklich riesiges Glück.“ Nach seinem Praktikum beginnt er, Bewerbungen für ein zweites zu schreiben. Er will den Beruf des Anlagenmechatronikers kennenlernen und hofft, danach als Auszubildender übernommen zu werden. Die 70-Prozent-Erfolgsquote spricht dafür.

