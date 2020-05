Bochum: Museen und Galerien öffnen wieder

Die gesetzlich beschlossenen Corona-Lockerungen machen es für die Bochumer Museen und Galerien möglich, in diesen Tagen wieder zu öffnen. Ein Überblick.

Unter Berücksichtigung der Auflagen und geltenden Hygienestandards nimmt das Deutsche Bergbau-Museum ab Dienstag, 5. Mai, den Besucherbetrieb wieder auf; allerdings mit Einschränkungen.

Jeder zahlt, so viel er mag

Für den ersten Monat des Wiedereinstiegs gilt im Deutschen Bergbau-Museum „Pay-What-You-Want“: verlangt wird kein fixer Eintritt, jeder zahlt so viel, wie er möchte. Damit will die Museumsleitung auf die vielerorts angespannte Finanzsituation Rücksicht nehmen. Es erfolgt eine schrittweise Öffnung der Museumsangebote, zuerst werden die vier Rundgänge der Dauerausstellung geöffnet. Der Besuch des Anschauungsbergwerks und die Turmfahrt sind weiterhin nicht möglich.

Abstandsregeln einhalten

Außerdem werden die Besucherzahlen beschränkt, vorerst erhalten nur 150 Personen gleichzeitig Einlass. Es müssen Mund-Nase-Schutzmasken getragen und die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Bei den städtischen Museen - Kunsthistorische Museen Haus Kemnade und Kunstmuseum am Stadtpark – steht die Entscheidung, wann wieder geöffnet wird, noch nicht abschließend fest. Sie soll in Kürze fallen. „Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Woche an den Start gehen, wahrscheinlich Donnerstag“, so Museumsdirektor Hans Günter Golinski.

"Zeche Knirps" bleibt noch zu

Das Industriemuseum Zeche Hannover, Günnigfelder Straße 251, öffnet am Mittwoch, 6. Mai. Allerdings bleibt das Kinderbergwerk Spielplatz „Zeche Knirps“ noch zu.

Das Museum unter Tage im Schlosspark Weitmar geht am Mittwoch, 5. Mai, neu den Start. Neben der Dauerausstellung „Weltsichten“ mit Landschaftsmalerei aus sechs Jahrhunderten, findet besonders die große Übersichtsausstellung mit Arbeiten des auch für Bochum bedeutenden Bildhauers Erich Reusch Interesse.

Nur 25 Personen gleichzeitig

Das Museum unter Tage stellt Hygieneartikel bereit, die Mitarbeiterinnen tragen Masken und Handschuhe, die Besucher/innen müssen Mund-/Nasenschutz tragen. „Es dürfen sich höchstens 25 Personen gleichzeitig im Museum aufhalten“, so Kuratorin Maria Spiegel. Die benachbarten Pavillons von „Situation Kunst“ bleiben vorerst geschlossen, hier soll in den nächsten Tagen ein Procedere für die Wiedereröffnung entwickelt werden.

Jenseits der Museen bieten die Bochumer Kunstvereine und Galerien wieder Kulturgenuss. Allerdings läuft auch hier noch nicht wieder alles normal.

So sieht es in den Galerien aus

In der Galerie m im Schlosspark Weitmar wurde am 1. Mai die neue Ausstellung mit Arbeiten von Franka Hörnschemeyer eröffnet – allerdings, Corona-bedingt, nur per Video auf Youtube. Terminabsprachen für Galeriebesuche können unter 0234/43997 oder mail@galerie-m.com erfolgen.

In der Galerie Kunstverein Kulturrat läuft der Betrieb ebenfalls auf kleiner Flamme wieder an. „Unser am 7. März eröffnete multimediale Ausstellung Fabian Freese ,Spaces‘ konnten bisher nur die Besucher der Vernissage sehen; danach war sie Corona-bedingt geschlossen“, berichtet Kurator Carsten Roth. Daher hat er sich entschlossen, die Schau bis zum 18. Juni zu verlängern, damit Interessierte noch Gelegenheit finden, sie anzuschauen.

Alle geplanten Ausstellung verschoben

Das ist zu den üblichen Öffnungszeiten (Dienstag 15-18 Uhr, Donnerstag 18-20 Uhr) möglich, allerdings nur nach Voranmeldung per Email an esisterreicht@aol.com. Beim Besuch der Galerie, Lothringer Straße 36c, müssen die Vorsichtsmaßnahmen wie Abstandswahrung sowie Mund- und Nasenschutz eingehalten werden. Alle weiteren geplanten Ausstellungen im Kunstverein Kulturrat werden auf später verschoben.

>>> Info: Blick ins Schlieker-Haus

Auch das Schlieker-Haus, Paracelsusweg 16, erwacht wieder zum Leben. Galeristin Claudia Schlieker-Buckup trifft sich in dieser Wochen mit den aktuell bei ihr ausstellenden Künstlern, um zu besprechen, wie es weitergeht.

Die Exposition „Kunst geschieht“ mit Werken von sechs Akteuren des Bochumer Künstlerbundes bleibt geöffnet und kann nach Anmeldung besichtigt werden (kontakt@schlieker-haus). Beim Besuch herrscht Maskenpflicht.

