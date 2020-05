Bochum: Musikfestival Paluma steigt diesmal im Autokino

Bochum/Witten. Das Techno-Spektakel zog zuletzt Tausende in den Westpark. Wegen des Coronavirus müssen die Fans jetzt im Sitzen feiern -- in ihren Autos.

Das Elektro-Musikfestival Paluma zog in den vergangenen Jahren Tausende Besucher in den Westpark nahe der Jahrhunderthalle. Ende Mai hätte die dritte Auflage der bunten und fröhlichen Techno-Party stattfinden sollen, doch diese muss wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden.

Damit die Fans der elektronischen Musik nicht komplett leer ausgehen, haben sich die Veranstalter eine Alternative überlegt: Am Mittwoch, 20. Mai, wird es das erste Car-Festival auf dem Gelände des Autokinos am Kemnader See neben dem Freizeitbad Heveney geben.

„Kein komplettes Paluma-Festival, aber fast genau so gut“, verspricht Veranstalter Max Sollmann. „In besonderen Zeiten müssen wir besondere Wege gehen, und dies am liebsten mit unseren Fans gemeinsam. Verwandelt eure Auto in rollendes Diskos und feiert zusammen mit uns ein kleines Stück Paluma.“

Mitreißende Show mit viele Techno- und House-Größen

Ähnlich wie im Westpark können die Besucher auch beim Autofestival eine mitreißende Show mit vielen Größen der Techno- und House-Szene erleben: „DJ Pappenheimer, der alleine große Hallen in ganz Europa füllt, wird zusammen mit dem Bochumer Ian Crank den Techno-Bereich bespielen“, so Sollmann. Im Bereich Tech-House wird die Dortmunderin Juliet Sikora erwartet. „Und natürlich darf auch Max Bering nicht fehlen, der als Bochumer Junge seit Beginn beim Paluma dabei war.“ Auch eine Pyroshow und ausgefallene Optik wird versprochen.

Das nächste reguläre Paluma-Festival soll am 29. Mai 2021 im Westpark steigen.

Karten (23,63 Euro) unter autokino-ruhr.info