Bochum: Neue Autobahn GmbH zieht ins frühere Vonovia-Gebäude

Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) besichtigt mit Elfriede Sauerwein-Braksiek und Kathrin Heffe (beide Autobahn AG) das Gebäude der neuen Autobahn-Außenstelle Bochum an der Philippstraße in Bochum. Foto: Autobahn AG

Bochum Die neue Autobahn GmbH zieht zur Miete ins ehemalige Vonovia-Gebäude nach Bochum. 285 Arbeitsplätze gibt es. Straßen-NRW bleibt aber in Bochum.

In Bochum lässt sich ein weiterer größerer Arbeitgeber nieder. Ein neuer Autobahn-Bauer. 285 Arbeitsplätze bringt er mit.

Die neue "Autobahn GmbH" des Bundes, die am 1. Januar 2021 ihren Betrieb aufnimmt, zieht mit einem Teil ihrer Belegschaft ins sanierte ehemalige Vonovia-Gebäude an der Philippstraße. Der Mietvertrag wurde Ende März unterschrieben. Zufällig liegen die Büros direkt an der A448.

Mit einem besseren Baustellenmanagement soll der Verkehr besser fließen

„Wir wollen die Autobahnen im Revier noch besser machen, mit einem besseren Baustellenmanagement, und mit viel neuer Technik, damit der Verkehr besser fließt, die Kapazitäten der Autobahn besser ausgenutzt werden“, sagt Elfriede Sauerwein-Braksiek.

Die ehemalige Direktorin des Landesbetriebs Straßen-NRW leitet seit dem 1. April die Autobahn-Niederlassung Westfalen in Hamm, zu der auch die Außenstelle Bochum gehören wird.

Die neue Chefin in Bochum heißt Kathrin Heffe

Von Bochum aus werden zukünftig zudem die Autobahnmeistereien Dorsten, Gelsenkirchen, Kamen und Recklinghausen betreut. Die Leiterin der Außenstelle Bochum ist Kathrin Heffe. Sie ist damit Chefin von 168 Beschäftigten im Innendienst und 117 Mitarbeitern in den Meistereien.

Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD): „Unsere Stadt bietet beste Voraussetzungen: zentrale Lage, sehr gute Infrastruktur und mit dem Studiengang Bauingenieurwesen an der Ruhr-Universität einen großen Pool an exzellent ausgebildeten Nachwuchskräften.“

Ab Januar 2021 ist die Autobahn GmbH deutschlandweit zuständig für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen. Von der Umstellung verspricht sich das Bundesverkehrsministerium mehr Effizienz bei der Verwaltung der Bundesfernstraßen.

Straßen-NRW bleibt in Bochum

Neben Bochum verfügt die Niederlassung Westfalen in Hamm über weitere Außenstellen in Hagen, Netphen, Dillenburg und Osnabrück.

Der Betrieb von Straßen-NRW in Bochum (Castroper Straße an der A40) bleibt trotz der Neugründung erhalten. Er gibt den Bereich Autobahnen ab 2021 ab und beschränkt seine Arbeit auf Landes- und Bundesstraßen und auf Radwege. Einige Mitarbeiter werden zur neuen Autobahn GmbH wechseln.

Auch die Steuerfahndung und eine Autovermietung werden ins Ex-Vonovia-Gebäude ziehen.