Bochum: Neues Format des Hochschultags ist erfolgreich

Damit, dass das neue Format des Hochschultags so gut ankommt, hat Sarah Köthur aus dem Proektbüro UniverCity Bochum nicht gerechnet: Um 12 Uhr mittags sind schon gut 600 Besucher durch die Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit gezogen, haben sich Vorträge und Schnuppervorlesungen angehört, mit Studierenden gesprochen oder die Informationsstände besucht. Zum Vergleich: 2019 waren es 100 über den gesamten Tag verteilt. Das andere Angebot macht die neunte Ausgabe des Informationstags aus. Was in den Jahren zuvor als eine Art Messeveranstaltung aufgezogen war, bietet dieses Mal einen tatsächlichen Einblick in den Hörsaal.

Ein praktisches Angebot, das über Info-Stände hinausgeht

Vor einem Jahr ist Sarah Köthur ihre Stelle angetreten. Damals hat sie sich überlegt, was einen solchen Tag noch interessanter machen könnte. „Im Austausch mit Lehrkräften habe ich erfahren, dass besonders ein praktisches Angebot erwünscht ist“, sagt sie. Das scheint ganz im Sinne der Besucher zu sein: Resul Aksoy ist hier, um sich über Weiterbildungsmöglichkeiten nach abgeschlossener Ausbildung zu informieren. Abiturientin Farah Akaly möchte gerne Soziale Arbeit studieren und fand den Vortrag zum Thema Studienfinanzierung besonders hilfreich. Und Alexandra Jonović freut sich darüber, dass die Veranstaltung etwas Struktur in die Hochschullandschaft Bochum bringt.

Die Studienberaterin Julia Schneider von der EBZ Business School, links, beantwortet die Fragen der Schülerinnen Kristina Böing, Mitte, und Anna-Sophie Lorke, rechts, die mit ihrer Klasse vom Otto-Hahn-Gymnasium aus Herne angereist sind. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Großer Andrang sorgt für temporären Einlassstopp

Komplett unerwartet kam der riesige Andrang jedoch nicht, oder besser gesagt: Zumindest etwas konnte Sarah Köthur diesem entgegenwirken, indem sie um Anmeldung der Schulen gebeten und zwei von ihnen von Anfang an auf einen Besuch ab 13 Uhr vertröstet hat. „Unser Anliegen ist, das Format so weiterzuführen“, sagt sie. Die erste Überlegung diesbezüglich: „Wir bräuchten dann allerdings eine größere Location.“ Zwischenzeitlich müssen Schülergruppen vor der Treppe zum Obergeschoss warten, da Einlassstopp herrscht.

Diese Zeit können sie allerdings mit Gesprächen mit Studierenden überbrücken. Klara Gallwitz und Fabian Knobloch gehören zu denjenigen, die ihre Erfahrungen an der Uni mit den möglichen neuen Studierenden teilen. Das passiert hier ganz auf Augenhöhe: „Dadurch, dass wir direkt das Du anbieten, haben wir glaube ich eine gute Basis für ein ehrliches Gespräch.“

Schnuppervorlesung macht angehenden Studierenden Mut

Wer es schließlich nach oben in den Hörsaal geschafft hat, der lauscht zum Beispiel Prof. Armin Just von der EBZ Business School. Seine Vorlesung „Klimawandel und Immobilienwirtschaft“ ist gut besucht. Hier spricht er über die Folgen und Einflüsse der Erderhitzung auf das Bauwesen, die er unterfüttert mit Diagrammen und Zitaten auf seinen Power-Point-Folien festhält – so, wie es an der Uni in den meisten Fällen eben passiert.

Was hier jedoch fast wichtiger ist als die fachliche Gestaltung: Seine Einstiegsworte. „Sie sollten mit Neugierde und Interesse durch Ihr Studium gehen. Das ist wichtiger als gute Noten“, sagt er. „Sie werden ein Studium nie und nimmer nicht schaffen, weil Sie zu dämlich sind.“ Mit Abiturprüfungen, Zukunftsplänen und der gruseligen Abkürzung „NC“ im Nacken sind das sicherlich motivierende Worte für viele Anwesende.