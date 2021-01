Bochum: Nur jeder fünfte Studierende stellt Bafög-Antrag

10.726 Studierende haben in Bochum 2020 einen Bafög-Antrag gestellt - also nur jeder fünfte. Jedoch: Die Zahl der Anträge ist gestiegen.

Bochum 10.726 Studierende haben in Bochum 2020 einen Bafög-Antrag gestellt - also nur jeder fünfte. Jedoch: Die Zahl der Anträge ist gestiegen.

Gerade einmal jeder fünfte Studierende aus Bochum hat im vergangenen Jahr einen Bafög-Antrag gestellt. 10.726 Anträge sind beim Akademischen Förderungswerks (Akafö) eingegangen. Jedoch: Im Vergleich zu 2019 haben 300 Studierende mehr versucht, die Bundesausbildungsförderung zu erhalten.

"Die Antragszahlen sind damit zum ersten Mal in den vergangenen zehn Jahren gestiegen", teilt Akafö-Sprecher Jonathan Ludwig auf Anfrage mit. Das hänge vermutlich mit der Corona-Krise zusammen, in der viele Studierende nicht weiter in ihrem Nebenjob arbeiten konnten.

Akafö hat 2020 jeden neunten Antrag in Bochum nicht genehmigt

Das Akafö hat im vergangenen Jahr jeden neunten Antrag auf Bafög nicht genehmigt. Insgesamt erhielten 9221 Studierende die Ausbildungsförderung, mehr als 1500 Antragsteller jedoch nicht.

„Unsere Bearbeitungszeit beträgt durchschnittlich zwei bis drei Monate, da in fast allen Fällen Nachforderungen von Unterlagen erfolgen müssen", erklärte Akafö-Sprecher Ludgwig im Dezember

Studierendenwerke in NRW hoffen, dass Bafög-Anträge mehr werden

Möglicherweise könnte die Anzahl der Bafög-Anträge auch weiter steigen. Seit Oktober können Studierende in NRW Bafög online betragen – ein Pilotprojekt. „Wir hoffen, dass die neue, digitale Antragsmöglichkeit die Qualität der Anträge in Zukunft verbessert und Nachforderungen der Vergangenheit angehören“,Die Studierendenwerke NRW setzen sich für eine vollständige Digitalisierung des Bafögs ein, in der Hoffnung, dass die Zahl der Erstanträge nicht weiter rückläufig ist.

