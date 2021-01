Bochum: Paket-Irrläufer - So sorgt die WAZ für ein Happy End

Bochum/Stralsund. "Unglaublich" sei ihre Geschichte eines Telefonhörers, schreibt ein Ehepaar aus Stralsund. Was Bochum damit zu tun hat? Lesen und staunen Sie.

Hilferufe erreichen die WAZ-Redaktion Bochum häufig. Absender aus Mecklenburg-Vorpommern sind selten dabei. Wenn dann noch eine "unglaubliche Geschichte" avisiert wird, ist die Spannung geweckt. Dabei halten Birgitt und Siegbert Bartelt, was sie versprechen - und werden für ihr Engagement mit einer guten Nachricht der WAZ belohnt.

Die Eheleute Bartelt leben in Stralsund an der Ostsee. Ein betagtes Ehepaar zählt zu ihren Freunden: Paul und Gisela Krüger, er 90, sie 80. Auch die Krügers wohnen jetzt in Stralsund. Sie haben sich entschlossen, ihr Haus in Oranienburg zu verlassen und in eine Einrichtung für betreutes Wohnen zu ziehen, im Nachbarhaus ihrer Freunde.

Nach Umzug fällt auf: Der Telefonhörer fehlt

Der Umzug kurz nach dem Jahreswechsel wird mit Hilfe der Eheleute Bartelt und einiger Nachbarn gestemmt. Auch eine Umzugsfirma ist im Einsatz. Der passiert ein Malheur. Die Möbelpacker nehmen zwar die Basisstation des Panasonic-Schnurlostelefons mit, vergessen aber das Mobilteil.

Erst als die Senioren in ihrer neuen Bleibe in Stralsund sind, fällt auf: Der Telefonhörer fehlt. Das ist für die Krügers "ein Drama", schildert Birgitt Bartelt. "Dort wurden im Laufe der Jahre alle Nummern von Freunden, Bekannten und Verwandten gespeichert. Das Gerät ist für sie immens wichtig."

Falsche Hausnummer: Das hat Folgen

Doch: Rettung ist nahe. Die Nachbarn in Oranienburg haben noch einen Wohnungsschlüssel. Frau Liedemann, die gute Seele, findet das Mobilteil und schickt es am 11. Januar samt weiterer alter Telefone der Krügers ("Ich wusste nicht genau, welcher Apparat der Richtige ist") .

Meint sie zumindest. Denn auch Frau Liedemann unterläuft ein Missgeschick. Auf das Päckchen mit den Telefonen schreibt sie nicht die Hausnummer der Bartelts, sondern des Betreuten Wohnens in Stralsund. Dort fährt am 13. Januar der DHL-Zusteller vor. Offenbar ein Mann von Recht und Gesetz. Obwohl die Betreuer versichern, dass die Bartelts direkt nebenan wohnen, nimmt er das Paket wieder mit. "Der Bote meinte, es sei nicht erlaubt, es zu uns zu bringen, wenn die Hausnummer nicht stimmt", sagt Birgitt Bartelt. "Das Paket muss zum Absender zurück."

Jetzt kommt Bochum ins Spiel

Doch die Telefone kommen nie bei Frau Liedemann in Oranienburg an. Die Bartelts forschen nach - und stoßen auf Fehler Nummer 3. DHL erklärt, dass das Paket kaputt gegangen sei und neu verpackt werden musste. Dabei habe ein Mitarbeiter bedauerlicherweise zum falschen Adress-Aufkleber gegriffen.

Können Sie noch folgen? Gut. Denn jetzt kommt Bochum ins Spiel.

Die Bartelts beantragen eine Sendungsverfolgung - und erfahren von DHL, dass das Paket am 19. Januar "im Raum Bochum" gelandet sei. "Wo genau, wurde uns nicht mitgeteilt. Immerhin sei die Sendung ja ordnungsgemäß zugestellt worden. Die Rede war nur von einer Geschäftsadresse", sagt Birgit Bartelt.

Hilferuf an die WAZ-Redaktion

An der Ostsee herrscht genau die Ratlosigkeit, die wohl auch den mutmaßlichen Empfänger in Bochum beschlichen hätte. Er erhält ein an ihn adressiertes Päckchen aus Mecklenburg-Vorpommern, voll mit alten Telefonen und einem Mobilteil. Häääh?

Die Bartelts überlegen - und haben eine Idee. Die WAZ Bochum soll helfen. Soll über die - siehe oben - "unglaubliche Geschichte" berichten und bitte, bitte dafür sorgen, dass der rätselhafte Telefonhörer aus Oranienburg nicht irgendwo im Bochumer Elektromüll verschwindet. "Das wäre für unsere Freunde ein Albtraum. Viele Rufnummern lassen sich nicht wiederherstellen", sagt Birgit Bartelt.

Post: Paket liegt in Wuppertal

Was die DHL ihren Kunden verweigert, gelingt der WAZ ruckzuck. Anhand der Sendungsnummer ermittelt Post-Pressesprecher Rainer Ernzer, dass das Paket nicht in Bochum zugestellt wurde, sondern - offenbar als Irrläufer - in einer Sammelstelle abgelegt und in der Ermittlungsstelle in Wuppertal "eingelagert" wurde. Warum es nicht an den Absender zurückgeschickt wurde, sei nicht zu ergründen.

Es folgt das Happy End. Dabei ist noch einmal Frau Liedemann in Oranienburg gefragt. "Sie soll einen Nachforschungsauftrag mit der Sendungsnummer bei DHL stellen und eine kurze Inhaltsangabe geben.

In drei bis vier Wochen, verspricht die Post, werde das Paket dann wieder im hohen Norden landen. Bei Frau Liedemann. Oder direkt bei den Krügers im Betreuten Wohnen.

Hoffentlich.

