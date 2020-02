Bochum: Pianistin Fuko Ishii spielt im Thürmer-Saal

Fuko Ishii spielt am Sonntag im Thürmer-Saal in Bochum.

Bochum. Beim Klavierabend am Sonntag, 23. Februar, spielt sie Stücke von Beethoven und Liszt. Letztes Jahr gewann sie den bedeutenden Brahms-Wettbewerb.

Die japanische Pianistin Fuko Ishii hat sich für ihren Auftritt am Sonntag, 23. Februar, 20 Uhr, im Thürmer-Saal an der Friederikastraße 4 in Bochum ein anspruchsvolles Programm vorgenommen. Sie spielt u.a. die Sonate F-Dur op. 54 von Ludwig van Beethoven und die „Vier Klavierstücke“ op. 119 von Johannes Brahms. Auch das Stück „Gaspard de la nuit“ von Maurice Ravel stellt an Pianisten hohe Ansprüche.

1991 in einer Musikerfamilie in Tokio geboren, begann Fuko Ishii schon im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel. Ihr bislang größter Erfolg war der 1. Preis beim internationalen Brahms-Wettbewerb 2019 in Detmold.

Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe

Für 2020 sind Konzerte als Solistin mit dem Japan-Century-Orchestra, dem Sinfonieorchester Basel und dem Detmolder Kammerorchester geplant. Fuko Ishii ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe: darunter der 3. Internationale Chopin-Wettbewerb in Asien.

Karten (23, ermäßigt 18 Euro) gibt es unter 0234 / 333 900 sowie an der Abendkasse.