Bochum: Planetarium öffnet nach zwölf Wochen Zwangspause

„I need space“ lautet das Motto des Bochumer Planetariums, es bedeutet übersetzt „Ich brauche das Weltall“, aber die britische Wendung hat noch eine zweite Bedeutung. Man kann sie auch mit „Ich brauche Platz“ übersetzen. In Coronazeiten ist das womöglich sogar die bessere Übertragung. Denn wenn ab Freitag, 5. Juni, Weltraumreisen im Planetarium wieder möglich sind, dann natürlich nur mit gebührendem Abstand zwischen den Zuschauern.

Zwölf Wochen Zwangsschließung

Das Planetarium will der Wiedereröffnung nach über zwölf Wochen Zwangsschließung ganz pragmatisch begegnen: „Gemäß der Losung ,Das ganze Universum in kleinen Reisegruppen‘ können bis zu 60 Besucher pro Veranstaltung in unserem Sternentheater eine Pause vom Alltag in den Weiten des All einlegen“, verspricht Planetariumsleiterin Susanne Hüttemeister.

Nur 60 Besucher werden eingelassen

Seit 13. März war das Planetarium im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen von Stadt und Land geschlossen. Die jetzt angepeilten 60 Besucherinnen und Besucher entsprechen einem Viertel der regulären Besucherkapazität im Saal unter der Sternenkuppel. „Natürlich werden – so ist es ja bei Weltraumreisen üblich – alle Sicherheitsmaßnahmen genauestens eingehalten“, sagt Hüttemeister. Dazu gehören unter anderem Mund-Nasenbedeckung (Maskenpflicht!) und Mindestabstand.

Sechs Tage die Woche wird gespielt

Los geht es am 5. Juni um 18 Uhr mit der Show „Faszinierendes Weltall“, danach ist das Planetarium wie gewohnt an sechs Tagen in der Woche (außer montags) geöffnet. Eine Corona-bedingte Einschränkung bezieht sich auf den Kartenkauf: „Tickets sollten am besten ausschließlich online oder per Reservierung erworben werden, um an der Kasse und im Eingangsbereich Menschenansammlungen zu vermeiden und den laufenden Betrieb damit entspannt zu gespalten“, bittet Susanne Hüttemeister.

Sommerpause ab dem 27. Juli

Das Planetarium hat zunächst bis zum 26. Juli geöffnet, bevor ab dem 27. Juli eine seit langer Zeit geplante Technik-Erneuerung stattfindet. Dieser Umbau wird bis in den Herbst hinein dauern.

Weitere Infos und Ticketbuchungen unter www.planetarium-bochum.de.

