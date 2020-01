Bochum: Polizei birgt unbekannte Leiche aus der Ruhr

Bochum/Hattingen/Essen. In der Ruhr in Bochum ist eine Leiche entdeckt worden. Noch ist völlig unklar, warum die Person im Wasser lag.

An der Schwimmbrücke in Bochum-Dahlhausen ist am Montagnachmittag eine Leiche im Wasser entdeckt worden. Ein Zeuge hatte die vollständig, auch mit Schuhen bekleidete Person gegen 14.30 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt.

Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Verkehr rund um die Brücke wird abgeleitet

Mittlerweile ist die Leiche zusammen mit dem DLRG geborgen worden. Der Verkehr rund um die Schwimmbrücke, die Bochum mit Hattingen-Niederwenigern und Essen-Burgaltendorf verbindet, wurde vorübergehend abgeleitet, soll aber wieder freigegeben worden sein.

Noch ist nicht bekannt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Auch weitere Einzelheiten wurden noch nicht mitgeteilt.

Wir berichten in Kürze weiter.