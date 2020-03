Bochum: Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten

Bochum Schon wieder sind in Bochum Trickbetrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben. Die echte Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Tätern.

Erneut treiben Trickbetrüger in Bochum, Herne und Witten ihr Unwesen. "Die Täter geben sich als Polizisten aus und versuchen, mit absurden Geschichten an das Bargeld älterer Menschen zu kommen - zur Zeit zum Glück erfolglos", sagte Polizeisprecher Jens Artschwager am Freitag.

Das Vorgehen der Betrüger ist seit vielen Jahren ähnlich. Am Telefon meldet sich ein vermeintlicher Polizist und tischt eine Lügengeschichte auf. Das Ziel: das Geld der Betroffenen "in Sicherheit" bringen. In Wahrheit würde die Polizei aber niemals nach den Vermögensverhältnissen von Bürgern fragen, geschweige denn ihr Bargeld abholen.

Seniorensicherheitsberater helfen mit Rat und Tat

Die Polizei rät: "Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie den Anrufer nicht eindeutig zuordnen können und melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung und übergeben Sie auf keinen Fall Geld an Menschen, die Sie nicht kennen."

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und informieren zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz.

Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.