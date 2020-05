Bochum: Post eröffnet eine neue Filiale in Wiemelhausen

Bochum-Wiemelhausen. Die Deutsche Post eröffnet zum 2. Juni eine neue Filiale in Bochum-Wiemelhausen im Geschäft Lotto/Toto, Ye Yang in der Oskar-Hoffmann-Straße 154.

Die neue Filiale ersetzt damit den Service der Postfiliale an der Oskar-Hoffmann-Straße 154, die mit Ablauf des 24. Januar 2020 geschlossen worden ist.

Kundenservice sei sichergestellt

„Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Wiemelhausen wieder sichergestellt“, teilt die Post mit. In der neuen Filiale können die Kunden z.B. Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filiale.

Sendungen möglich

Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag 9 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr. „Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter“, so die Post weiter. Rund um das Thema Filialschließungen gab es zuletzt viele Reaktionen und Kritik.

Post: verbesserte Öffnungszeiten

Die Filiale im Einzelhandel habe neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden könnten verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen. Mit der Eröffnung stehen den Kunden kompetente und geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite. Auf diese Weise werde der gewohnte Service in allen Filialen sichergestellt.

Der „Kundenmonitor 2019“, eine Studie des unabhängigen Forschungsinstitutes Service Barometer AG, bescheinige den Postfilialen im klassischen Einzelhandel eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit. Unter https://standorte.deutschepost.de/ gibt es die Möglichkeit die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.

