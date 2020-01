Bochum: Premiere im Jugendclub des Prinz-Regent-Theaters

Bochum. Am Prinz-Regent-Theater in Bochum feiert „Schwaches Fleisch“ des Jugendclubs „Progenitur“ Premiere. Die Aufführung setzt voll auf Nachhaltigkeit.

„Schwaches Fleisch“ heißt die neue Produktion des Jugendensembles „Progenitur“ am Prinz-Regent-Theater in Bochum, die am Donnerstag (30.1.) Premiere hat.

Aufhänger des Bühnen-Abends ist „Akrasia“: der griechische Begriff steht dafür, wenn man etwas tut, obwohl man weiß, dass etwas anderes zu tun besser wäre. „Das ganze Leben ist voll von Akrasia-Momenten: Wir fahren allein mit dem Auto zur Arbeit, weil es schneller und komfortabler ist, als öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen; wir essen Süßigkeiten und Chips, obwohl wir wissen, dass es ungesund ist“, gibt Ruth Hengel zwei Beispiele.

Spielerisch wird das Thema in Bochum behandelt

Die Regisseurin hat das gut 60-minütige Stück gemeinsam mit den jungen Schauspieler/innen am PRT entwickelt.

In „Schwaches Fleisch“ wird das Phänomen der „Akrasia“ spielerisch und aus unterschiedlichen Perspektiven angegangen. Die Mitspieler Nina Karsten, Dyana Krupezki, Ulric Kruse und Selina Liebert haben Texte beigesteuert, die sowohl privat als auch fiktional sind. Sie bilden den Rahmen des Stückes, das um Texte aus dem Internet und aus selbst geführten Interviews zum Thema erweitert wird.

Kulissen stammen aus Upcycling-Material

In der Aufführung kommen neben Live-Video-Sequenzen und choreographische Szenen - Regisseurin Hengel entwickelte sie zusammen mit Maximilian Hanka - auch akribisch gearbeitete Choreinlagen zum Einsatz. Auch in Bezug auf die Ausstattung (Rebecca ter Braak) hat die Produktion versucht, die Prinzipien der „Akrasia“ in Sachen Nachhaltigkeit anzuwenden. So stammen die Kulisse und Requisiten aus Upcycling-Materialien; sprich: wiederverwendetem Müll.

Premiere 30. Januar, 19.30 Uhr, im Prinz-Regent-Theater, Prinz-Regent-Straße 50-60. Weitere Vorstellungen: 31. Januar, 26. und 27. Februar. Kartenreservierung (16/erm. 8 Euro): 0234/77 11 17.