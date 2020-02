Bochum: Premiere von „Aggro Alan“ im Theater Rottstraße

Bochum. Premiere im Theater Rottstraße 5 in Bochum: „Aggro Alan“ zeigt die Probleme eines Mannes in einer feministischen Gesellschaft.

Im Theater Rottstraße 5 ging vor ausverkauftem Haus eine weitere Premiere über die Bühne. „Aggro Alan“ von Penelope Skinner – ein überzeugender Abend in Bochum.

Als Mann fühlt er sich abgelehnt

Roger fühlt sich als Versager. Er ist geschieden, hat einen Sohn, den er nie sieht und einen Scheiß-Job. Seine gut bezahlte Arbeit ist schon lange weg und in seiner Beziehung beginnt es zu kriseln. Roger fühlt sich als Mann abgelehnt. In dieser Frustration entdeckt er im Internet Aggro Alan, den Anführer der Männerrechtsbewegung – und endlich hat er die Lösung. Die gynozentrische (= auf Frauen zugeschnittene) Gesellschaft ist schuld an seiner Misere, die Unterdrückung und Ausbeutung des Mannes durch den Feminismus sind die Gründe für seine Lebenskrise.

Soweit die Story des Stücks „Aggro Alan“ der britischen Autorin Penelope Skinner, das im Theater Rottstraße 5 in der Regie von Damian Popp zur Aufführung kam.

Overhead-Projekten kommen zum Einsatz

Auf der Bühne sind sieben Overhead-Projektoren verteilt, die als Lichtquelle, als Spielmaterial und für Projektionen eingesetzt werden. Das ist klug und ästhetisch originell, denn mit den altertümlichen Geräten lassen sich überraschende gestalterische Effekte erzielen.

Matthias Hecht geht in seiner Rolle als Roger völlig auf. Wenn er immer wieder an seiner Hose nestelt oder sich den Schweiß von der Stirn wischt, wenn er halbherzig aufbegehrt und zögernd den Aufstand probt, ist das komisch und bemitleidenswert zugleich. Immer tiefer gerät er in die seltsame Gedankenwelt von Aggro Alan und es wird klar, wie leicht sich Menschen auf der Suche nach der Lösung ihrer Lebensprobleme von radikalen Bewegungen manipulieren lassen.

Ein toller, trauriger aber auch witziger Abend, dem es gelingt, die Geschlechterfrage realitätsnah und sinnlich zu verhandeln.

