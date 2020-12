Bochum: Prinz-Regent-Theater freut sich auf schönes Jubiläum

Bochum Das Prinz-Regent-Theater in Bochum leidet stark unter den Corona-Auswirkungen auf den Spielbetrieb. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Das Prinz-Regent-Theater hat im ausklingenden Jahr wie alle Bochumer Kultureinrichtungen stark unter den Corona-Auswirkungen gelitten. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Selbst während des Corona-bedingten Spielverbots gibt es hin und wieder gute Nachrichten aus der Bochumer Theaterszene. „Das Prinz-Regent-Theater wird noch in diesem Jahr im Rahmen des Bürgerprojekts der Stadtwerke Bochum die barrierefreie und fahrradfreundliche Umgestaltung des Vorplatzes abschließen“, berichtet Geschäftsführerin Anne Rockenfeller.

So werde ein lang gehegter Wunsch wahr. „Wir kommen damit auch den Bedürfnissen unserer Besucherinnen und Besucher nach“, so Rockenfeller.

Das ist immerhin ein kleiner Lichtblick in einem ansonsten nicht sehr erfreulichen Jahr 2020. Corona und die Folgen hatten drastische Auswirkungen auf den Spielplan und die Programmgestaltung der freien Bühne im Weitmar. Eben war Hans Drehers Inszenierung „Meisterklasse“ - mit einer überragenden Hella-Birgit Mascus als Maria Callas in der Hauptrolle – erfolgreich zur Premiere gebracht worden, da musste der Spielbetrieb eingestellt werden.

Seitdem ist nichts mehr wie es war, diverse Premieren, der Start in die aktuelle Saison 2020/21, die Gastspiel- und Kindertheater-Ambitionen – (fast) alles fiel hinten runter. Wie es im neuen Jahr weitergeht, steht dahin. „Die weitere Entwicklung ist leider nicht absehbar“, so Geschäftsführerin Rockenfeller, „wir fahren weiterhin nur auf Sicht.“ Alles hängt davon ab, wie es in und mit der Pandemie weitergeht. Aktuell steht nur fest: Bis zum 10. Januar 2021 läuft gar nichts. Shutdown.

Immerhin: Es gibt bauliche Veränderungen. Der Platz vor dem Theater, das in einer alten Zechen-Anlage an der Prinz-Regent-Straße heimisch ist, präsentierte sich eher unstrukturiert, nun soll der Zugang in Form gebracht werden. Es ist dies eine neuerliche Intervention in den Theaterbetrieb jenseits des künstlerischen Programms: Bereits im Februar waren neue Sitzgelegenheiten für den rund 100 Plätze bietenden Theatersaal im Prinz-Regent angeschafft worden, weil die angestammte Bestuhlung im Wortsinn in die Jahre gekommen war.

Das Haus zeigt sich also gerüstet für weitere Taten, die hoffentlich bald folgen können. Denn die freie Bühne blickt im nächsten Jahr auf ein rundes Jubiläum zurück. Im September 2021 feiert das Privattheater sein 30-jähriges Bestehen; begründet damit also eine kleine Tradition.

Das PRT war 1991 als Aufführungsstätte für verschiedene Bochumer freie Gruppen und Solokünstler aus der Taufe gehoben worden. Mitgründerin war Sibylle Broll-Pape, die dann als künstlerische Leiterin von 1995 bis 2015 das nunmehr als festen Theaterbetrieb aufgestellte Haus führte.

Bleibt zu hoffen, dass der 30. Geburtstag denn auch „live und in Farbe“ gefeiert werden kann. Dass also die Pandemie vorbei ist und im Prinz-Regent endlich wieder Theater gemacht werden darf.

Das Prinz-Regent-Theater hat in 30 Jahren nur drei künstlerische Direktor/innen gekannt: Auf die erste Direktrice Sibylle Broll-Pape folgte Romy Schmidt, die das PRT von 2015 bis 2018 leitete.

Seit drei Jahren fungiert Hans Dreher, vormals im Theater Rottstraße 5 aktiv, als künstlerischer Direktor.

