Bochum: Prozess nach Raserei mit 136 km/h im Stadtgebiet

War es ein abgesprochenes Autorennen auf der Essener Straße oder nicht? Diese Frage klärt seit Montag das Amtsgericht Bochum. Angeklagt sind drei Bochumer (28, 31, 32). Ihnen droht nicht nur eine Strafe, sondern auch der dauerhafte Verlust der beiden rund 450 PS starken Sportwagen.

Am Abend des 31. März 2019 um 0.25 Uhr sollen sie mit einem Mercedes AMG GT und einem Jaguar F-Type erst ganz normal nebeneinander die Alleestraße stadtauswärts gefahren sein und dann auf der Essener Straße wie vorher verabredet stark beschleunigt haben.

Anklage: Andere unbeteiligte Autos im Zickzack überholt

Die Anklage wirft ihnen vor, die Zweisitzer so stark beschleunigt zu haben, dass die Reifen durchdrehten. An der Kreuzung zur Engelsburger Straße sollen sie eine rote Ampel überfahren und mehrere unbeteiligte Autofahrer im Zickzack überholt zu haben. Diese hätten teilweise stark abbremsen oder ausweichen müssen, , um eine Kollision zu vermeiden.

Richter Dr. Axel Deutscher leitet den Prozess. Neben ihm zwei Schöffenrichterinnen. Foto: B. Kiesewetter

Die Anklage geht von mindestens 136 km/h aus, die der Mercedes in diesem Tempo-70-Bereich drauf gehabt haben soll. Das hat die spätere Auswertung des Bord-Computers ergeben. Anfangs hatte die Polizei sogar von bis zu 200 km/h geredet. Eine Streifenwagen-Besatzung hatte die zwei Autos verfolgt und mit einer Kamera am Rückspiegel gefilmt. In der Stephanstraße in Westenfeld wurden die Sportwagen angehalten, weil diese dort eingebogen waren. Einen Unfall gab es nicht.

Mercedes-Fahrer aus Bochum räumt zu hohes Tempo ein: „Tut mir leid“

Der 28-jährige Mercedes-Fahrer (auch der Eigentümer) räumt ein, viel zu schnell gefahren zu sein. „Es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Ich hatte mein Fahrzeug aber unter Kontrolle gehabt.“ Er sei eigentlich „nicht der Fan von Zu-schnell-Fahren“. Eine Verabredung zu einem Autorennen bestreitet er aber.

Neben ihm hatte damals der Jaguar-Besitzer (32) gesessen. Er wisse nichts von einem Autorennen, sagte er den Richtern. Seinen Wagen hatte er damals an seinen besten Freund (33) verliehen – dieser sitzt jetzt auch auf der Anklagebank. Dort schweigt er.

Auch die Führerscheine wurde eingezogen

Seit der Fahrt sind die Autos (Neupreis_: mehr als 200.000 Euro) beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft will sie ihnen für immer wegnehmen, als „Tatmittel“. Auch die Führerscheine mussten die Fahrer abgeben.

Das Polizei-Video wurde im Gerichtssaal zwar gezeigt, war aber nur für die Prozessbeteiligten zu sehen, nicht wie vorgesehen auch für die Zuschauer. Grund: Im neuen Justizzentrum funktionierte die Technik nicht.

Ein Urteil könnte schon am Montag verkündet werden.