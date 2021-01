Bochum: "Querdenken"-Bewegung ruft erneut zur Kundgebung auf

Bochum Die Bochumer "Querdenken"-Initiative ruft zu einer weiteren Kundgebung auf. Am Samstag (30.) soll in der Innenstadt demonstriert werden.

Die Initiative "Querdenken 234" ruft zu einer weiteren Kundgebung in Bochum auf. Am Samstag (30.) soll von 15 bis 16.30 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz in der Innenstadt für "die sofortige Wiederherstellung aller Grundrechte" sowie "verhältnismäßige Corona-Maßnahmen auf der Basis fundierter wissenschaftlicher Evidenz" demonstriert werden, heißt es in einer Ankündigung.

Zuletzt hatte die umstrittene " auf dem Kirmesplatz an der Castroper Straße, vor dem Schauspielhaus und vor dem Ruhrcongress, der ab dem 8. Februar als Impfzentrum genutzt werden soll, demonstriert.

!Querdenken": Impfungen sind nicht sicher

Aktuell rücken die Aktivisten die Corona-Schutzimpfungen in den Blickpunkt. Deren Sicherheit sei "nicht gewährleistet", so die Initiative. Es gebe zahlreiche Todesfälle "in auffälligem zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung". Die Kassenärztliche Vereinigung hingegen meldet, dass es bei den bisher 10.387 Impfungen in Bochum nur einige wenig, nicht lebensbedrohliche Nebenwirkungen gegeben habe.

Laut Polizei haben die Veranstalter 50 Teilnehmer angemeldet. Zuletzt hatte es auch Gegendemonstrationen gegeben. "Wir sind vorbereitet", betont ein Polizeisprecher.

