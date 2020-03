Bochum: Radfahrer (82) wird von Auto erfasst - Krankenhaus

Bochum Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist auf einem Hof in Bochum-Weitmar mit einem rangierenden Auto kollidiert. Der Senior kam stationär ins Hospital.

Ein 82-jähriger Radfahrer ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Am Montagnachmittag gegen 15.35 Uhr fuhr der Mann auf einen Hof an der Kemnader Straße 13 in Weitmar. Dabei bemerkte der Radfahrer laut Polizei einen rückwärts rangierenden Autofahrer (51) aus Bochum.

Radfahrer stürzt über einen Randstein

Der Senior konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte über einen Randstein.

Ein Rettungswagen brachte den Fahrradfahrer ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.