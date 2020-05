Bochum: Radfahrer weicht einbiegendem Auto aus und stürzt

Bochum Ein Radfahrer ist in Bochum einem einbiegendem Auto ausgewichen und dabei gestürzt. Er wurde verletzt. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Bei einem Unfall in Bochum-Hofstede ist am Mittwoch ein 52-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war der Bochumer gegen 5 Uhr auf der Poststraße in Richtung Herner Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur "Wengewiese" kam plötzlich von links aus der Straße "In der Provitze" ein Auto herausgefahren und bog nach links auf die Poststraße ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer nach rechts ausweichen. Er stieß gegen einen Bürgersteig und verlor die Kontrolle. Daraufhin stürzte er.

Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um verletzten Radfahrer zu kümmern

Das Auto (helle Farbe) fuhr direkt weiter in Richtung Herner Straße. Ob der Autofahrer oder die Autofahrerin den Unfall bemerkt hat, steht bislang aber nicht fest.

Zeugen mögen sich bitte ans Verkehrskommissariat wenden: 0234/909-5206.